野村：半導體產業獲利趨勢持續走揚 明年首季淡季不淡

野村證券分析明年大中華區半導體表現「Likely a strong beginning, but soft ending」：半導體產業獲利趨勢持續走揚，明年首季可望淡季不淡，看好台積電（2330）、穩懋（3105）等今年表現落後標的可望於明年有所表現，但隨晶圓代工新產能陸續開出後，產業周期將面臨高點。

野村表示，部分晶圓代工廠已開始協商明年第2季的價格，顯示儘管價格上漲，需求仍大於供給。除此之外，晶圓代工明年首季淡季不淡的情況將是另一個股價走漲助力。

野村分析，受新冠肺炎和美中緊張關係兩大因素影響，半導體產業供需市況在2021年維持緊俏態勢；而與一年前相較，半導體產業出現六項變化，包括庫存週轉天數增加、疫苗施打率提升、華為與子品牌榮耀已確實分家、美國對中芯國際的制裁對產業帶來的影響未進一步惡化、晶圓代工持續提高的資本支出、半導體評價修正。

野村指出，其中前五項因素或將在明年首季後直接影響半導體產業周期變化，預期產業周期高點或將落在明年上半年，但之後產業走低開始之際會出現軟著陸（價格穩定、訂單溫和減少）還是硬著陸（訂單量顯著修正）則仍視供給狀況和供應端在存貨上的控制，整體風險會隨產能於2023年陸續開出後上升。

就庫存狀況分析，野村指出，今年以來的庫存增加主要受疫情和美中關係影響，不影響整體產業表現，進入2022年，預期晶圓代工庫存量將持續增加，然若庫存周轉天數來到歷史新高水準則需多加留意。

從終端需求來看，野村表示，儘管高端5G手機需求疲乏，晶圓代工產能仍維持緊俏，因此預期半導體上漲走勢將延續至明年首季，惟須留意的是，較高的晶圓代工價格和持續提高的庫存水位或會對終端需求產生負面影響。

整體而言，野村看好半導體股可望持續在明年首季走強，其中晶圓代工、智慧型手機晶片、伺服器、PC、高速運算、高速傳輸、雲端以及中國半導體在地化受惠供應鏈等皆是半導體產業焦點。

台股的台積電、穩懋、美股的ACM Research、陸股的中微、瀾起科技等今年表現落後的標的都有潛力於明年有所表現。