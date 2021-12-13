白牌交換器市場成長 外資看智邦將受惠

最新美系外資報告指出，由於白牌交換器的需求持續成長，而智邦（2345）也持續在白牌交換器供應商中維持領先地位，特別是在100G和400G的市場市佔率均在70%以上，因此，該美系外資認為，在白牌交換器市場成長下，智邦未來營運將受惠。

美系外資報告指出，隨著白牌交換器進入數據中心市場，數據通訊市場中的白牌供應商的佔額達14.2%，創下歷史新高。而在客戶端壓低成本的需求下，白牌交換器預計將在未來幾年繼續成長。

此外，該外資也表示，在白牌交換器供應商中，智邦市佔率單季下滑4.4個百分點，仍以64.6%的佔額維持領先地位，仍是最大白牌交換器的最大供應商。外資並預期，到2024年白牌交換器供應商在通訊市場中的總佔比將從目前的14%持續上升至約18%，而智邦將成為這一長期趨勢的主要受益者之一。