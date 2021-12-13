鋒魁跨入製造 將擴產迎旺季

供應半導體和面板兩兆產業的真空幫浦廠鋒魁（7530），從真空幫浦維修起家，近年跨入半導體、光電產業的真空幫浦新機製造，今年新機產能將提升至400台，明年底隨新廠啟用將挑戰千台出貨量。

鋒魁今年前三季稅後純益 0.13 億元，每股稅後純益 0.39元。今年累計前11個月合併營收2.3億元，年增30.3%。

鋒魁指出，本季新產品半導體等級真空幫浦開始小批量接單出貨，產品結構由原先以維修為主，調整為加入製造項目。11月因半導體客戶產能滿載，讓維修幫浦拉貨遞延至明年初；真空幫浦設備開始少量出貨，約占營收比重三成。

鋒魁表示，真空幫浦設備業務，初期集中供應半導體客戶。真空幫浦設備新產品適用產業範圍廣，大陸太陽能設備廠及化學廠也打算採用，可望挹注實際訂單。

帆宣及辛耘轉投資的鋒魁科技，專注於半導體、光電產業真空泵浦設備暨維修市場，國內外客戶包括：台積電、聯電、群創、美光、友達、華星光電、WaferTech及英特爾等兩兆產業。

鋒魁在真空泵浦維修服務及泵浦新機，均屬於半導體及光電產業製程必要設備。因長期深耕半導體及光電產業真空泵浦市場，並且掌握原物料的材料特性及關鍵設備技術參數。為因應產業發展，除持續優化維修服務技術，持續開發各類半導體及光電產業等級真空泵浦精密零組件。另外，近年自行逐步成功研發自有品牌新機，已與國際大廠技術性能並駕齊驅；未來將持續開拓智慧機電系統與自製品牌新機製造等新業務。