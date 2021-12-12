華碩主管羞辱人？台大生面試遭冷嘲熱諷 團隊回應救火網氣炸
一名畢業於台大、曾在2019年參加華碩AICS（ AI 研發中心）團隊面試的網友，近日在PTT「科技板」上分享當年經驗，過程中華碩長官的多次發言掀起網友們熱議，也讓他直呼「如果不喜歡被爛主管羞辱，千萬不要去（華碩AICS團隊）」。
原PO表示，自己畢業於台大，大學時期做的研究是很理論的演算法設計，當初獵人頭公司找原PO去面試，並標榜是份外派新加坡的工作，年薪大約200萬台幣。第一關面試以網路視訊和新加坡主管面談，整體還算順利，之後去華碩位於林口的公司參加剩下的面試，二、三關表現也都還好，唯獨第四關面試官讓人感受真的很差。
原PO指出，這位長官稍有年紀、沒什麼吸引人的特質，對方講什麼就要吐槽一句，而面試期間不僅多次質疑、冷笑嘲諷原PO，連電子信箱帳號長度也有意見，最後面對原PO提問薪資待遇也無正面回應，僅反問「新人確定現在就要問待遇？」，讓原PO氣炸。然而獵人頭公司卻反過來恐嚇原PO，惹毛該位長官只會讓自己在業界「被封殺」，最後更提出錄取條件是薪水100萬元（含稅）。
華碩AICS團隊則在臉書澄清，表示原PO在 2019 年面試後並未錄取，因此未進入敘薪的階段。面對文中指控，AICS團隊也深感到抱歉，並承諾未來將持續改善、優化與人才的互動流程，期待未來仍有更多優秀人才選擇加入AICS團隊。不過貼文一出，仍吸引大批網友留言，「沒敘薪？100萬人家如果點頭，應該馬上敘薪了吧」、「好幾年前去華碩面試後就超後悔，苦等一小時後才面試，結果是 HR 忘了通知，面試主管態度差就算了，專業度也超差」、「華碩哪一次公關危機有好好處理的？」。
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