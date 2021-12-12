鴻海鄭州廠罕見在淡季啟動招工 迎接iPhone 13旺季需求

鴻海（2317）旗下中國大陸鄭州富士康科技園區罕見在進入淡季之際，開始招工，總獎金最高達人民幣1萬元，顯示iPhone 13將迎接中國農曆年旺季需求，同時，也為即將到來的農民工返鄉潮，恐導致人手不足，預做準備。

根據鄭州富士康科技園區的公告，將在今（12）日針對內部推薦合夥人、正式工、離職返聘者，安排面試報到，只要在職超過90天，且有效出勤滿55天，推薦總獎金最高可達人民幣1萬元。

外電之前引述知情人士報導，蘋果公司在歷經數個月遭遇零件短缺、中國大陸能耗雙控等因素衝擊，加上供應鏈生產受擾後，已通知供應商在2021年11月、12月和明年1月重新加速生產iPhone。

熟悉內情人士表示，由於每年農曆春節大多落在1月底、2月初，長假影響下，員工勢必減少，因此每年11月、12月及1月，蘋果供應商勢必會提前生產，以應對2月產能不足狀況，以及農曆新年銷售熱潮。

知情人士說：「對iPhone 13系列的需求應該能延續至2022年1月，因為蘋果不想浪費從華為獲得更多的市占的機會，而三星和小米正遭受晶片和零組件配合不當的困擾。」

直接參與蘋果供應鏈的人士表示，iPhone 13系列的產量在2021年9月和10月比先前的計畫短少20%，即便蘋果犧牲iPad、iPhone 12和iPhone SE等舊款手機產量，把必要零件優先供應iPhone 13系列，也仍無法達到產量目標。

不過，報導指出，蘋果已通知供應商在2021年11月、12月和1月重新加速生產iPhone。儘管11月加快生產，蘋果2021年全年目標是生產2.3億支的iPhone，目前看來，會較預定目標少1,500萬支。

至於鴻海受惠iPhone 13拉貨，2021年11月合併營收6,217.1億元，為今年以來首度站上6,000億元大關，創同期次高，月增12.9%、年減8.76%，走出10月營收意外下滑陰霾，重返月成長軌跡。累計前 11 月營收 5.27 兆元，年增 13.67%，則為同期新高。