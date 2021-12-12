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打造科技綠色生活 瑞司發表2022智慧家庭系統

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
瑞司照明2022年即將上市的MAXI’s再升級智慧居家系統(瑞司照明創辦人謝婉毓(左)、王啟祥(右) 。圖／業者提供
瑞司照明2022年即將上市的MAXI’s再升級智慧居家系統(瑞司照明創辦人謝婉毓(左)、王啟祥(右) 。圖／業者提供

瑞司照明2022年即將上市的MAXI’s再升級智慧居家系統，11日在台北建材展正式發表，除了燈光空調等控制功能，並可精確全方位監測CO2、PM2.5、溫度、溼度、等環境因子，訴求為用戶創造先進、健康的高品質居家生活環境。

瑞司照明每年於台北建材展舉辦年度品牌日、Member’s Day，在展覽中封場一日舉行VIP Party 已持續多年。今年以Covid19 侵襲為題，策展「Now is Future」，宣示品牌始終展望未來的理念，也表達珍惜的價值。

展位形象也因應微解封為客戶提供一個彷彿置身海島渡假氣氛的party空間，並與同為這塊土地努力的高質感酒店品牌「文華東方」合作，由文華東方主廚以台灣當地時令食材，設計渡假島嶼風的專屬餐感謝VIP客戶。

瑞司今年除獲剛出爐的國際照明大獎LIT（Lighting Design Awards)雙獎，也以自身研發實力，取得蘋果公司的MFI研發認證資格，瑞司表示，下一階段，瑞司照明將朝MFI的生產資格認證邁進，提出完美的智慧家庭方案，開啟新時代智慧生活，搶攻智慧家庭商機。

「REXLiTE瑞司照明」由觀境設計以環境保護、永續發展的經營理念創立，為集團旗下的明星品牌，也是100%台灣DNA的燈具品牌，

此品牌長期投入光環境的研究領域，強調融入綠色科技，致力提升人造光的品質與燈具質感，並專注先進科技的應用與極致工藝的追求。

圖／業者提供
圖／業者提供

智慧家庭 PM2.5

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