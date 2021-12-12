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鴻海成立「離子阱實驗室」 5年內推出離子阱量子電腦

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團董事長、鴻海研究院院長劉揚偉於今日出席「NExT Forum- Quantum Computing」，正式宣布成立離子阱量子電腦實驗室。鴻海研究院/提供
鴻海科技集團董事長、鴻海研究院院長劉揚偉於今日出席「NExT Forum- Quantum Computing」，正式宣布成立離子阱量子電腦實驗室。鴻海研究院/提供

為掌握下世代量子計算領域發展契機，鴻海（2317）研究院於今（12）日「NExT Forum」量子計算論壇宣佈成立「離子阱實驗室」，由鴻海研究院量子計算研究所主導開發量子編譯器，投入離子阱量子電腦的開發規劃，預計5年內推出5到10位元開源、可編碼離子阱量子電腦，作為中、長期可擴展量子電腦的平台原型。

鴻海研究院攜手台灣量子電腦暨資訊科技協會合作舉辦「NExT Forum：Quantum Computing」，邀請AWS、Quantinuum、蘇黎世聯邦理工學院等全球知名離子阱技術專家以及量子計算產業領袖線上與會，分享量子科技發展現況與未來趨勢，擴大國內對於量子運算研究之關注，以帶動台灣量子科技產業的整體發展。

鴻海研究院諮詢委員、台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長、臺灣大學–IBM量子電腦中心主任張慶瑞表示，目前量子科技在技術發展上可分成幾個重要領域，包括IBM推動的超導位元，以及Quantinuum (前Honeywell)、IonQ推動的離子阱技術，鴻海研究院在評估人力、物力及可能性的發展後，將投入離子阱的發展，期許集結台灣關鍵人才資源，整合矽島的基礎，往量子科技的未來前進，建立台灣的基礎研發能量及離子阱量子電腦未來發展的可能，期許未來能像半導體產業一樣，在全世界佔有一席之地。

鴻海科技集團董事長、鴻海研究院院長劉揚偉指出，隨著電腦硬體增長幅度的趨緩及傳統電腦的計算能力趨近飽和，為把握量子計算技術發展契機，鴻海研究院將創下全台業界之先，成立首座離子阱實驗室，邀請中央研究院原子與分子科學研究所副研究員張銘顯及台灣大學物理系副教授林俊達共同參與籌辦，並邀請林俊達副教授擔任鴻海研究院離子阱實驗室主任。

談及台灣在量子電腦的研發優勢，劉揚偉認為，台灣擁有全球頂尖半導體產業，可以加速量子電腦硬體的研發，以儘早趕上國際前瞻技術。透過首座離子阱實驗室的成立，鴻海研究院量子計算研究所將積極培養台灣在量子科技方面的人才，期許能成功延續台灣在半導體的產業優勢，再創下世代資訊產業的奇蹟。

關於離子阱量子電腦的開發規劃，鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達表示，隨著離子阱實驗室的成立，未來將結合鴻海科技集團在半導體、資通訊和精密製造的能力，開發離子阱晶片、積體光學，以及先進集成電路等核心硬體設施，由量子計算研究所主導開發量子編譯器，並尋求業界合作，預計在5年內推出5到10位元開源、可編程的離子阱量子電腦，以供台灣社群教學訓練用。

鴻海 量子電腦 量子計算

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