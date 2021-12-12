劉揚偉：投入更多在量子領域 讓世界看到鴻海前瞻技術

鴻海（2317）集團董事長劉揚偉今（12）日表示，鴻海研究院成立一年多來，積極地整合各界資源，邀請國際知名學者擔任諮詢委員。而今五個研究所的所長已經就位，並以集團3+3發展為目標作為各領域的研究重點。

其中隨著量子技術的突破，近幾年量子電腦挾帶著強大的運算速度與能力，已然成為全球科技產業關注的議題。去年鴻海研究院與台灣量子電腦與資訊科技協會合作，舉辦了「第一屆台灣量子科技共識論壇」，至今剛好屆滿一年，在這一年期間，無論在量子科學研究或是量子電腦的研發投入上，鴻海研究院持續的匯聚了各界專業人才，目標就是為了掌握量子科技發展的關鍵契機。

劉揚偉說，今天，我們再次攜手台灣量子電腦與資訊科技協會，在鴻海研究院年末壓軸的NExT Forum活動中，除了邀請國際知名研究離子阱技術專家以及量子計算產業領袖，分享量子科技發展現況與趨勢外，我在這裡正式宣佈成立鴻海研究院的離子阱量子電腦實驗室，並於活動尾聲，規劃線上直播座談會，與台灣領域專家一同探討相關議題，希望藉此擴大台灣對於量子運算研究之關注，並帶動台灣量子科技產業的發展。

他指出，量子科技被譽為下一世代的解決方案，可視為驅動人工智慧、新世代通訊、半導體、資通安全變革的重要技術，然而量子電腦要真正發揮優勢，讓量子應用逐漸成熟，仍有許多技術瓶頸需待突破，因此專注在台灣量子計算優秀人才的培育，同時打造具品質與國際聲望的研究環境，吸引國際人才的加入，是現階段刻不容緩的任務。

他說，隨著國際知名企業與國家研究單位爭相投入量子電腦研究，台灣擁有完整的半導體產業鏈，勢必成為發展量子電腦的最佳助力；我們應在關鍵技術上建立一系列的知識產權，包含容錯計算、量子感測、量子通信、量子密碼系統等，同時積極投入量子電腦硬體的研發，以延續半導體產業的優勢，從量子電腦的設計與製作面著手，進而發展量子電腦及周邊設備的關鍵技術。

他表示，鴻海研究院的成立，是為了將集團從過去的「勞力密集」升級至「腦力密集」，成為創造價值、提高毛利、掌握趨勢的利器；量子技術若是改變未來世界的關鍵技術，那麼在集團的3+3領域中，量子計算則將是集團邁向F3.0科技鴻海的重要武器，因此，研究院將持續對量子科學研究與量子電腦研發做創新，為台灣及集團在量子領域投入更多心力，讓世界看到鴻海在前瞻技術的軟硬實力，同時找出台灣與鴻海集團在量子科技世界版圖的重要定位。