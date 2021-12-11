談應對客戶催貨 台積電何麗梅：發揮同理心

台積電（2330）企業社會責任委員會主席暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（11）日出席2021女科技人大會時以「不設限的生命價值」幽默分享個人職涯與生涯過程鼓勵女性朋友投入，女性朋友遇到挫折也要相信自己、用溫柔而強大的力量，用勇氣克服。

她指出，今天是來分享「如何在科技產業生存下來」，她說工作很忙，但又身兼母親、太太、祖母多元角色，現在又是斜槓、做業務，不工作的時候更忙在教育、關懷弱勢與環境，這些事情也成為工作時的養分，讓工作更有勁。

她也提到，個人從財務轉換跑道到業務，最初跟老闆反應沒技術背景，但老闆認為她有「同理心」很適合，而剛轉換跑道遇到疫情還有客戶缺貨，客人都在催貨、追晶片，這樣的情況下同理心如何發揮？

她舉例，客戶來找一定會見面，同時每通電話也都會接不會躲起來，知道客戶在缺貨時很急，雖然不見得能有貨給對方，但會想辦法，因為遠距的時候很難見到客戶，但只要讓客戶能看到，也就能讓對方安一半心。