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寵妻無極限！台積董事曾繁城贈妻5千張股票 市值逾30億

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事曾繁城。圖／台積電文教基金會提供
台積電董事曾繁城。圖／台積電文教基金會提供

台積電（2330）董事曾繁城今（10）日申報轉讓5000張台積電股票給太太陳韓，若台積電今日收盤價605元計算，總市值逾30億元。

公開資訊顯示，曾繁城持股台積電3.4萬元張，占比約0.13%，在持股申報轉讓生效後，估計持股將降至約2.9萬餘張。

【中央社／新竹10日電】

台積電董事曾繁城今天申讓5000張台積電持股，將贈與妻子陳韓。若以台積電今天收盤價新台幣605元計算，市值高達30.25億元。

繼台積電總裁魏哲家10月申讓1000張台積電持股，贈與妻子牛慶容後，前台積電副董事長曾繁城今天也申讓5000張台積電持股，贈與妻子陳韓。

曾繁城這次申讓持股，有效轉讓期間為12月10日至12日，預定轉讓後仍持有2萬9472張台積電股票，持股市值達178.3億元。

曾繁城於2018年獲頒清華大學電資院與科管院雙學院名譽博士學位時，發言感謝妻子陳韓，有她的照顧、幫忙及陪伴，才能專心致力在工作上。陳韓每天親手做的便當，是支持身體及心靈最重要的養分。

台積電 股票

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