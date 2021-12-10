三星創意提案競賽 跨場域自動淨灘裝置獲首獎

中央社 / 台北10日電

台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽今天舉行決賽暨頒獎典禮，最終由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎。

特優獎由SWXN團隊的「我要搭公車」奪下，優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

台灣三星指出，本屆競賽以「永續社會」及「永續環境」為題，鼓勵年輕學子透過科學、科技、工程及數學（STEM, Science, Technology, Engineering, andMath）領域的知識與創意思維提出解方，使台灣邁向永續共好的未來。歷經半年的賽程，由9組團隊自逾百組的隊伍中脫穎而出，站上決賽舞台，爭取總獎額破百萬的獎金與獎品。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，Solve forTomorrow競賽推行至今11年，已於全球30多個市場遍地開花。台灣三星長年來以實際行動關懷台灣教育環境，盼望透過創意提案競賽的舞台，讓更多優秀的台灣學子能夠落實所學，為現有的社會問題構思出創意解決方案。

首獎由來自北一女中、建國高中與林口高中的「海岸清潔隊」團隊奪下，抱回新台幣20萬元獎金與三星智慧摺疊手機、曲面電競顯示器與智慧手錶等獎品。

「海岸清潔隊」團隊打造出跨場域的自動淨灘裝置，期望透過多足機器人以非人工的方式進行淨灘，結合人工智慧、物聯網技術，搭配無線通訊模組與視訊傳輸遙控等多項新興技術，讓機器人可自行辨識垃圾並自動夾取，解決人工淨灘在人力及地形限制的挑戰。

特優獎由來自高雄鳳山高中的SWXN團隊獲得，作品「我要搭公車」以在日常生活中遇到的實際經驗，發想出智慧乘車解決方案，包括智慧上車鈴及預約乘車系統，解決公車司機須同時專注於路況與乘客可能發生的意外，並顧及乘客搭乘權益等問題。

獲得優選獎的「漫步在星雲」團隊則來自高雄市立志高級中學，因家中長輩的復健需求及台灣高齡社會與長照的問題，構想出協助中風患者的「居家仿生復健手」；自創的機械手可連接藍牙無線技術與手機App，透過科技減少醫療人員與患者的負擔。

三星電子 復健

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