遠傳11月營利亮眼 連7月正成長

遠傳電信（4904）10日公佈其110年11月份自結營利概況。11月份遠傳合併總營收為新台幣80.51億元；受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務成長和數位加值服務營收挹注，締造月營收連續13個月正成長的佳績！合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣24.38億元與新台幣6.57億元，合併EBITDA年成長率高達5.9%。11月份單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.20元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收為新台幣772.28億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣257.44億元與新台幣84.93億元；自結之稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.61元，不僅年成長率高達9.9%，更超越EPS全年度財測目標2.57元，累計今年1至11月EPS已達全年度財測目標的101%。營運績效亮眼，提前達成今年度財測目標。

110年11月份遠傳總用戶數呈正成長；致力提供多元資費、豐富且客製化的數位加值服務，造就客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User，ARPU）持續領先電信業。11月份平均用戶ARPU年成長率提升至2.9%，締造連續9個月正成長，更創下自2019年8月以來新高；月租型用戶ARPU年成長率為0.8%，達成連續7個月正成長的亮眼成績！

遠傳持續運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術衝刺新經濟業務，11月份新經濟營收年成長率高達38%，資通訊業務營收年成長率達72%，其中雲端服務營收年成長率達57%、系統整合專案營收年成長率達68%。在個人數位服務方面，數位媒體服務營收年成長率達13%。累計今年1至11月，新經濟營收年成長率達21%，營收佔比達16.4%，持續超越2021年度營收佔比目標16%。

遠傳繼9月份獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證「5G網速世界第一」後再締新猷，根據Opensignal昨日發布最新「台灣5G使用者體驗報告」，遠傳在「5G可用率」、「5G可及率」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「5G語音體驗」五項關鍵指標奪冠，尤其在「5G可用率」、「5G可及率」大幅領先同業，證明遠傳運用AI大數據佈建有成，展現5G網速、5G用戶體驗涵蓋率等全方位堅強實力！

遠傳持續深耕5G技術，攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，為全球5G進程向前邁進一大步！攜手亞東科技大學展示最新5G元宇宙、3D全息投影、數位雙生應用，推動產學創新。遠傳永續經營績效深受國內外評比機構好評，包含連續三年入選最高等級「道瓊永續世界指數（DJSI World）」成分股、連續七年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股；第五度入選台灣十大永續典範企業。未來遠傳將持續善用核心能力推展永續策略，實踐企業社會責任。