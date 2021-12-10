家庭上網也要防駭 TBC推「穿山甲居家網路防火牆」

近來國內網路駭客攻擊資安事件頻傳，國際間也有多起大規模駭客詐騙信件網路攻擊案例，網路安全再次備受關切。有線電視多系統營運商TBC在南桃園、新竹縣、苗栗及台中市區提供光纖寬頻服務，為讓用戶能有安全的居家網路環境，TBC宣布，與「Pangolin穿山甲居家網路防火牆」的研發團隊天睿國際合作，為客戶建立守護居家網路安全的第一道防線。

近兩年民眾日常生活模式受COVID-19新型冠狀肺炎影響而改變了，為減少與人接觸的機會，大多數民眾都配合政策減少非必要性的外出休閒，疫情期間許多產業也提倡在家工作，學校也推出遠端學習課程，而隨著人工智慧(AI)及物聯網(IoT)時代來臨，智慧家庭的出現，更大幅改變民眾的生活型態，TBC也看準民眾新需求，積極推出雙向機上盒及光纖寬頻上網服務。

TBC表示，2020年推出的t.Gateway 4K安卓雙向機上盒，是通過Android TV認證可下載合法OTT的平台，可做為家中數位設備的閘道，搭配TBC光直達光纖到府最高頻寬1G的寬頻以及WiFi無線分享器，透過無線通訊連線機制，穩定的網路快速傳輸連結多個裝置，讓用戶從有線電視推展到享受無「線」智能家庭的美好未來。

TBC營運處資深副總黃信煒表示，由於民眾使用智慧家庭設備和觀看高解析度影音服務的需求提高，對於高速寬頻上網需求也大幅提升，連結的設備與日俱增，相對的網路安全性也應該要提升。

TBC指出，除提供家庭數位影音娛樂服務之外，也提供智慧家庭加值服務，對於資訊安全問題一直非常重視，不論孩子上網、接收email、無線網路分享給手機或居家守護IP Cam等等智慧產品，我們都希望隱私和個資能受到保護，但是隨著科技的進步，這些數位威脅不斷演變，這也是TBC特別與MIT製造的穿山甲防火牆研發團隊合作的目的，希望提供安全又快樂的數位環境給用戶。

天睿國際聯合創始人兼技術長邱建樺表示，在台灣首次和寬頻業者TBC合作，讓天睿的產品能加速觸及大眾，建立國內網路資安防護，當初創業初衷是希望民眾應該獲得直接的保護，免於越來越廣泛的數位網路威脅，我們明白不是每個人都是安全專家，多數人沒有空去擔心或監測家中的網絡，幫助民眾輕鬆保護自己，同時更加了解可能影響他們的危險，是團隊研發穿山甲的動機。有了穿山甲，人們只需動動手指就可以管控自己使用的網絡、設備和頻寬。我們不再需要在互聯網安全和高效網絡之間做出妥協。

Pangolin穿山甲居家防火牆是隨插隨用的設備，直接插入路由器並保護網絡中的所有設備，保護隱私，避免遭到窺探。它會掃描內部和外部網絡連接是否存在可疑活動，並立即阻止，通過易於使用的移動應用程序通知您。只需連接到路由器並在Pangolin應用程序上註冊該設備，保護立即開始。不僅是一個入侵檢測和預防系統，還有家長控制，允許設置互聯網中斷時間並在每台設備的基礎上阻止不適當的內容；簡單的頻寬控制，允許將頻寬優先分配給最需要它的設備：電腦遊戲和控制台、影音串流媒體設備等。此外，內建的抗緩衝區膨脹技術可確保最大限度地減少遊戲對話期間的延遲峰值，防毒防駭防詐騙，幫您阻擋看不見的網路威脅。

TBC表示，自2021年12月13日起至2022年2月20日止，凡新申辦或續約50M（含）以上TBC光直達24個月專案，即可參加週週抽5台Pangolin穿山甲防火牆的好康活動，越早申辦，參加抽獎的機會越多。