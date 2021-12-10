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momo雙11建功 台灣大11月營收首次超過龍頭中華電

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）受惠旗下電商momo購物雙11檔期業績亮眼，推升11月自結合併營收183.0億元，寫下單月歷史新高，更超過電信龍頭中華電信（2412）的182.4億元，為台灣大成立以來，首次單月營收超越中華電信。

台灣大11月單月稅前息前折舊攤提前獲利EBITDA為27.8億元，營業利益13.3億元，稅後純益8.6億元，每股稅後純益0.31元。累計前11月合併營收1,423.1億元，EBITDA為302.4億元，營業利益146.2億元，稅後純益101.5億元，每股稅後純益3.61元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商及家用寬頻三大成長引擎合力推動，尤其雙十一檔期買氣暢旺，電子商務十一月營收創歷史新高，年成長34%，使合併營收年增達20%。

俞若奚表示，行動業務方面，台灣大哥大獨家結盟Disney+，並於本月推出全產品線夢幻資費方案，加上mo幣多及好速成双5G方案的申辦動能，以及獨家代理Google新機Pixel 6系列熱賣，使5G月租型用戶滲透率穩步成長，帶動行動服務營收連九個月年增，智慧型手機用戶ARPU續創年度新高。

俞若奚表示，獲利方面，受惠電商、電信及有線電視業務EBITDA同步年成長，本月合併EBITDA年增9%，自今年三月至今均維持成長，合併營業利益則年增達12%。累計前11個月，電信業務營收年成長符合展望，合併營收及合併EBITDA分別維持18%及5%年增，皆優於年度業績展望目標。

營收 台灣大哥大

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