旺宏獲肯定 教育部頒社會教育貢獻獎

由旺宏電子（2337）捐助成立的財團法人旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，今（10）日獲得教育部潘文忠部長頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀。這是繼旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求榮獲2017年教育部「社會教育貢獻獎─個人獎」之後，旺宏再次獲得教育部的肯定。

吳敏求董事長指出，旺宏持續培育國內半導體高科技人才，透過基金會系統化的深耕科普教育，以厚植人才資本，藉由舉辦科學競賽，引領臺灣前瞻研究的發展，鼓勵學生動手實做，投入創新研究，開發能夠實地操作、具有產業價值的專案作品，讓這些參賽的師生在高科技產業的研究及發展上發光發熱，並一代代傳承下去，旺宏將持續為培育台灣及全球創新研究能量的新血輪持續努力。

代表基金會受獎的基金會執行長張宜如表示，基金會於2013年首度參與教育部評鑑即獲選為最佳成績的「特優」等級，今年剛好是基金會成立屆滿20週年，非常開心在這個重要的里程碑，能再次獲得教育部的高度肯定，除了要感謝吳董事長的領導及董事們的支持，也要感謝團隊的攜手努力，基金會每年持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」兩個標竿科學競賽，協助啟動台灣年輕一代科學創新的能量，成為培育國內科技人才的最佳平台。

旺宏電子於2001年捐贈成立「旺宏教育基金會」，針對不同年齡學子及教育工作者，持續推動「希望未來-知識工程計畫」，以制度化、系統化的方式為台灣培育創新科技人才。自2000年起即針對國內大學院校師生持續舉辦「旺宏金矽獎-半導體設計與應用大賽」，鼓勵於半導體領域的研發創作精神和實作經驗。「金矽獎」被喻為台灣電子電機奧斯卡金像獎，更被視為引導台灣半導體研究風潮的標竿獎項，是國內規模最大、歷史最悠久、獎金最高之半導體競賽。

另外，2002年創辦的「旺宏科學獎」則鼓勵高中生探索科學的精神並激發創造發明的潛力，國內有高達六成以上的高中皆參與過科學獎，因影響深遠，被喻為「高中諾貝爾獎」。兩個獎項合計參賽師生已近40,000人次，頒發予獲獎學生、老師之獎學金更逾1.7億元，對於提昇國內年輕研發能量影響深遠。