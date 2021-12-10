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旺宏培育創新科技人才受肯定 獲社會教育貢獻團體獎

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，10日獲頒「社會教育貢獻獎─團體獎」。圖右至左為旺宏電子董事長吳敏求、教育部長潘文忠、旺宏教育基金會執行長張宜如。圖／旺宏教育基金會提供
旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，10日獲頒「社會教育貢獻獎─團體獎」。圖右至左為旺宏電子董事長吳敏求、教育部長潘文忠、旺宏教育基金會執行長張宜如。圖／旺宏教育基金會提供

旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，10日獲教育部頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀。這是繼旺宏董事長吳敏求榮獲2017年教育部「社會教育貢獻獎─個人獎」後，再次獲得教育部肯定。

吳敏求指出，旺宏持續培育國內半導體高科技人才，透過基金會系統化的深耕科普教育，以厚植人才資本，藉由舉辦科學競賽，引領臺灣前瞻研究的發展，鼓勵學生動手實做，投入創新研究，開發能夠實地操作、具有產業價值的專案作品，讓這些參賽的師生在高科技產業的研究及發展上發光發熱，並一代代傳承下去，旺宏將持續為培育臺灣及全球創新研究能量的新血輪持續努力。

旺宏基金會執行長張宜如表示，基金會於2013年首度參與教育部評鑑即獲選為最佳成績的「特優」等級，今年剛好是基金會成立屆滿20週年，非常開心在這個重要的里程碑，能再次獲得教育部的高度肯定，除了感謝吳董事長的領導及董事們的支持，也感謝團隊的攜手努力，基金會每年持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」兩個標竿科學競賽，協助啟動臺灣年輕一代科學創新的能量，成為培育國內科技人才的最佳平台。

旺宏電子於2001年捐贈成立「旺宏教育基金會」，針對不同年齡學子及教育工作者，持續推動「希望未來-知識工程計畫」，以制度化、系統化的方式為台灣培育創新科技人才。自2000年起即針對國內大學院校師生持續舉辦「旺宏金矽獎-半導體設計與應用大賽」，鼓勵於半導體領域的研發創作精神和實作經驗。「金矽獎」被喻為台灣電子電機奧斯卡金像獎，更被視為引導台灣半導體研究風潮的標竿獎項，是國內規模最大、歷史最悠久、獎金最高之半導體競賽。

另外，2002年創辦的「旺宏科學獎」則鼓勵高中生探索科學的精神並激發創造發明的潛力，國內有高達六成以上的高中皆參與過科學獎，因影響深遠，被喻為「高中諾貝爾獎」。兩個獎項合計參賽師生已近40,000人次，頒發予獲獎學生、老師之獎學金更逾1.7億元，對於提昇國內年輕研發能量影響深遠。

除了深耕科學教育，旺宏教育基金會亦扶植年輕在地藝術家及偏鄉美學教育，每年均邀請本土新銳藝術家量身打造金矽獎與科學獎獎座，讓更多年輕在地藝術創作被看見，已與近30位藝術家合作。另更舉辦公益藝文聯展，鼓勵科技人培養多方的興趣及才華，義賣所得則捐助新竹縣市偏鄉學校推廣美學教育。基金會支持台灣文化藝術產業，亦獲得文化部第15屆「文馨獎」肯定。

教育部 旺宏 半導體

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