宏達電攜高市府展5G AIoT應用服務 打造元宇宙生態圈

宏達電與高雄市政府攜手打造元宇宙生態圈，今（10）日在「亞灣創新x新創大南方活動」中展示最新5G AIoT應用服務成果，包含5G專網及行動專網、5G智慧監測、5G智慧巡檢及5G遙控載具等多種商業應用，展現亞洲新灣區的5G無限量能。

「大南方大發展南臺灣發展計畫」是國發會109年度提出的國家發展策略，其中，高雄亞洲新灣區將在結合數位科技的趨勢下，發展體感科技、物聯網、智慧城市等高科技產業，並將結合周邊高雄港整體開發，使亞洲新灣區成為南台灣重要科技產業發展聚落，促進地方繁榮與創造就業。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，「HTC除是智慧型手機與虛擬實境創新設計者外，近年也展現在5G系統整合的深厚實力，不但匯整國內5G O-RAN能量，更延伸關鍵技術與創新業者合作，共同開發5G應用解決方案」。

他指出，「很高興今年與高雄市政府一同創造卓越的5G AIoT應用成果，不但建立首座「5G XR O-RAN實驗場，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試的5G專網研發平台，並創造相關智慧整合應用，可協助高雄產業改造提升，並帶動高雄轉型為科技智慧城市，未來雙方也會持續在智慧工廠、智慧醫療、創新教育和娛樂等多個領域發展」 。

宏達電表示，元宇宙是目前最火熱的產業話題，HTC是最早踏入此一領域的國內廠商，憑藉多年在軟硬體及平台的開發與經營經驗，及最新推出的VR沉浸式VR眼鏡VIVE Flow，能為用戶帶來超乎想像的新型態活動、創作形式及商業模式。

宏達電強調，搭配高雄長期發展體感產業的基礎，及當地的數位內容、AR/VR、區塊鏈、Fintech等相關產業鏈廠商群聚優勢，再加上亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區與南部半導體S 廊帶的資源挹注下，將帶動高雄5G及XR創新應用發展，打造元宇宙完整生態系。