台積電11月營收升溫下月可望再創高 與英特爾將談合作

台積電(2330）今(10)日公告11月營收1482.68億元，月增10.2%，年增18.7%，為歷史第三高；累計前11月營收約1兆4320.33億元，年增17.2%。以台積電稍早預估全年營收年增達24%，法人預估，台積電12月營收再衝破1500億元，有機會再創單月新高。

台積電稍早在法說會提出本季財務預估，本季營收將達154億到157億美元，以1美元兌換新台幣28元計算，換算新台幣合併營收介於4312到4396億元，季增4-6%，毛利率也會優於第3季，維持50%以上，以美元計價全年營收估年增可24%。

外資看好，台積電在先進製程維持領先地位，加上高效運算等需求驅動，明年表現將大幅優於整體產業。

台積電勁敵三星近期大幅調整組織，目標瞄準2030年超越台積電，雖然三星對外已宣稱拿下超微，高通部分高效能晶片訂單，也取得特斯拉自駕車載晶片訂單，不過台積電為了拉開與三星差距，宣布自今年三年資本支出將達1000億美元，啟動在美國、台灣、大陸及日本等地擴廠，因應地緣政治各國建立晶片自主製造需求，也就近貼近客戶，同時擴大在車用晶片布局。

雖然三星、格芯及英特爾也同步啟動擴大在美國建廠，不過台積電董事長劉德音強調，台積電的資本支出絕對玩真的，並對其他擴廠計畫抱持質疑。

這也意謂，台積電已取得客戶增加在7奈米以下先進製程及28奈米等特殊製程投片量的承諾，才會破天荒全球大擴產。

台積電也有信心未來3到5年，年營收都可成長10%~15%，毛利率維持在50%以上，預料台積電不僅在7奈米、5奈米取得壓倒性領先，市占都高達八、九成之多，預料也可延伸至3奈米，甚至2奈米，連打算衝刺晶圓代工業務的英特爾，也得靠台積電協助主力產品中央處理器、伺服器和繪圖處理器的推展。

外傳英特爾執行長基辛格（PatGelsinger）下周將訪問台灣與馬來西亞，並將拜會台積電高層。

基辛格稍早才建議美國政府晶片補助法案應優先補助美系企業，反對補助台積電、三星等亞洲半導體廠，尤其指出台灣是個不穩定的地方，企圖阻擋美政府對台積電赴美建廠提供補助。

據了解，基辛格此行，應是敲定採用台積電最先進製程包括3奈米製程訂單等事宜。

基辛格稍早已坦承英特爾最新一代的處理器和繪圖晶片，將採用台積電7奈米及6奈米製程，為其代工部分支援晶片，若再納入3奈米合作，凸顯英特爾企圖重奪產業領導地位的同時，仍需台積電先進製程技術奧援。