施振榮攜手陽明交大 力推「人本智慧」

AI科技快速發展，對社會的影響層面日益廣泛，在宏碁（2353）集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮發起下，與陽明交通大學攜手力推「人本智慧」。施振榮呼籲，科技的創新要「以人為本」，而且要有善用科技的智慧，才能對社會與人類生活做出正面的貢獻。

為了推廣「人本智慧」的新思維，陽明交大10日特別舉辦「王道與人本智慧論壇」，包括人文與社會科學院、管理學院、醫學院、王道經營管理研究中心等單位共同參與，探討人工智慧與人本智慧的本質以及AI的人文社會省思，並邀來台北巿立關渡醫院院長陳亮恭及宏碁智醫總經理許銀雄等人分享數位醫療與人本智慧的展望。

施振榮表示，AI科技進展快速，可能對社會帶來正面或負面的衝擊，為此特別提出了「人本智慧」的新思維，這是強調要具備善用科技工具的智慧，追求「以人為本」為目標，所有的創新、研發、執行過程都要將「以人為本」的思維落實在組織文化中，應用在各種情境中進而創造價值並兼顧利益平衡。

他進一步指出，AI的中文翻譯應該是「人工智能」而非「人工智慧」，不過大家現在都翻譯成「人工智慧」，可能會造成誤導。所以我才提出隨著AI的發展，反而更需要具備「人本智慧」，在善用科技的過程中，追求「以人為本」的目標，以降低可能帶來的負面價值。

陽明交大校長林奇宏表示，於今年2月合校時，施董事長提出「人本智慧」（Humanistic Wisdom）的概念，希望補足「人工智能」（Artificial Intelligence）的不足。施先生希望可以藉由陽明交大為平台，推動「人本智慧」的概念，促進台灣產業的再一次升級。

為此，林奇宏表示，目前在管理學院及人社院的合作之下，特別在管理學院「王道經營管理中心」之下設置「人本智慧專案計畫」辦公室，學校也透過本校人文與社會科學研究中心提供種子基金，以推動相關業務。我們非常認同「人本智慧」的概念，也納進「一樹百穫」的計畫中。

施振榮並呼籲，工程師所做的任何創新，都要「以人為本」做為創新的北極星，來引領創造價值的方向，如此才能對社會做出正面貢獻。