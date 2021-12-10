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元大證券承銷力積電創多項紀錄 看好股價後市空間

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

元大證券主辦承銷的力積電（6770） 日前以49.88元掛牌，受惠產能滿載與晶圓漲價效應，今（10）日上漲1.7%，收在72.7元，累計上漲45.7%，法人看好基本面支撐強勁，後市仍有表現空間。

元大證券看好全球晶圓代工趨勢，於2018年11月與力積電簽訂股票上市服務契約，並協助力晶集團以實物減資換股方式，將集團2座8吋與3座12吋晶圓廠分離出來讓與力積電。

該案除創下台灣第一宗實物減資換股案例外，元大證券並協助力積電轉型為專業晶圓代工廠重返資本市場。

元大證券協助力積電2020年12月9日登錄興櫃，第一天就創下興櫃史上最大成交量13萬張，成交金額達72億元，興櫃期間元大證券持續發揮國內外通路影響力，諸多外資研究機構均破格於興櫃期間將力積電納入追蹤標的。

力積電上市籌資期間，元大證券亦持續發揮強大的研究團隊及通路力量，無論競價拍賣與申購參與量均為史上最高，整體承銷金額達72億元，且凍結市場資金超過700億元，再創台灣資本市場紀錄。

元大證券表示，本案除證明國內券商擁有足夠能力執行國際注目且難度極高的大型企業分割重組上市案件、成功協助企業取得資本市場資金挹注外，亦希望藉由力積電此次上市籌資成功，持續帶動台灣資本市場熱度與國際能見度。

力積 元大 晶圓代工廠

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