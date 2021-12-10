元大證券主辦力積電上市案 為台灣資本市場再創新猷

2021年接近尾聲，由元大證券主辦力晶積成電子（6770） ， 12月6日以49.88元承銷價掛牌，由於受惠產能滿載與晶圓持續漲價效應，近日力積電公布連續11個月營收創歷史新高，截至12月10日當日收盤價72.70元，大漲超過45.75%，在基本面強勁支撐下，力積電後勢備受看好。

元大證券看好全球晶圓代工趨勢，於2018年11月與力積電簽訂股票上市服務契約，並協助力晶集團以實物減資換股方式，將集團2座8吋與3座12吋晶圓廠分離出來讓與力積電。該案除創下台灣第一宗實物減資換股案例外，元大證券並協助力積電轉型為專業晶圓代工廠重返資本市場。

2020年12月9日，元大證券協助力積電登錄興櫃，第一天就創下興櫃史上最大的13萬張交易量，成交金額達72億元，興櫃期間元大證券持續發揮國內外通路影響力，諸多外資研究機構均破格於興櫃期間將力積電納入追蹤標的。

力積電上市籌資期間，元大證券亦持續發揮強大的研究團隊及通路力量，該案無論競價拍賣與申購參與量均為史上最高，整體承銷金額達72億，且凍結市場資金超過700億，為台灣資本市場再創紀錄。

元大證券說，該案除證明國內券商擁有足夠能力執行國際注目且難度極高的大型企業分割重組上市案件、成功協助企業取得資本市場資金挹注外，亦希望藉由力積電此次上市籌資成功，持續帶動台灣資本市場熱度與國際能見度。

元大證券協助力積電創下諸多市場新紀錄：

重登資本市場：台灣第一宗下市後未經破產重整程序，成功再上市案例

成功組織重組及轉型：從記憶體製造與銷售轉型為邏輯代工，以台灣第一宗營業讓與/實物減資的組織重組將營運成果分享股東

興櫃交易量史上最大：興櫃掛牌第一天就創下史上最大的13萬張交易量

上市股東人數最多：上市時股東人數已達32萬人

上市時市值規模最大：上市股本達352億／市值超過2,500億

市場競拍參與度最高：競價拍賣超額認購高達4.1倍，凍結資金超過200億，為2016年競拍制度實施以來最大競拍參與案件

近20年最多申購參與量：抽籤申購吸引超過105萬筆，為台灣近20年最高，凍結資金超過500億