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崇越電11月營收8.78億元 年增17.07%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）今（10）日公告11月合併營收8.78億元，較上月增加6.33%，較去年同期成長17.07％，累計今年前11月合併營收達86.14億元，較去年同期成長20.39%。

崇越電指出，各類型產品訂單出貨持續強勁，帶動崇越電營收維持高檔水準，然目前矽立光供需缺口仍大，上游原物料供給持續吃緊，業績金額主要還是取決於上游原廠的供貨狀況。

崇越電表示，依目前在手訂單來看，舉凡Mini LED、5G及電競筆電等這幾項產業之材料訂單需求能見度均佳，供不應求情況將會維持到明年，預期明年矽利光價格走勢仍為易漲難跌。公司將於12月15月舉辦法人說明會，董事長潘振成也將親自出席參與，將在會中進一步提出明年公司營運展望及看法。

崇越電 電競筆電

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