宏達電搶5G O-RAN市場 明年可望逐步貢獻營收
宏達電（2498）搶進5G O-RAN企業專網市場，攜手鴻海（2317）、廣達（2382）旗下雲達、明泰等台灣供應鏈，以「台廠台製」模式，開發O-RAN解決方案，甚至推出僅一咖行李箱大小的5G行動專網解決方案，預計明年即可逐步貢獻營收。
宏達電今（10）日在高雄「亞灣創新x新創大南方活動」中，展示最新5G AIoT應用服務成果，包含5G專網及行動專網、5G智慧監測、5G智慧巡檢以及5G遙控載具等多種商業應用。
宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電已在高雄建立首座「5G XR O-RAN實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者，免費測試的5G專網研發平台，並創造相關智慧整合應用。除了與高雄市政府合作，提供傳統產業數位轉型，新創業者建立實驗場域，也在美國市場與當地電信業者、製造業者展開驗證，期望明年開始陸續貢獻營收。
宏達電指出， 5G O-RAN 專網是透過5G獨立組網（SA）網路技術，結合宏達電遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式標準架構的5G網路軟體、安全網路防護機制以及XR的解決方案。
高雄市副市長羅達生表示，高雄成功爭取亞灣5G AIoT創新園區落地，期藉由5G帶來的開創與變革，協助製造業、服務業透過數位轉型解決傳統痛點。尤其透過與宏達電的合作，將能依照企業需求量身打造，讓更多傳統和新創業者都能嘗試在5G模式下進行產業升級。市府則會協助廠商進行技術和商務的媒合，與業者共同開拓5G創新智慧應用市場新藍海。
為了協助企業打造輕便型5G行動專網，宏達電透過一咖行李箱就可於30分鐘內輕鬆架設完畢5G專網，提供企業便捷並且更節省成本的5G專網應用。此解決方案適用於展覽、演示、教育、應用開發等用途，提供方便移動以及靈活運用的優勢。
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