參訪全球IC設計大廠瑞昱 林智堅允諾為竹科謀福利

受美中貿易戰以及全球疫情影響下，晶片產品供不應求，新竹市長林智堅市長今天到竹科參訪全球IC設計大廠瑞昱半導體，在瑞昱董事長邱順建帶領下，參觀多項IC應用產品。林說，新竹半導體產業領銜世界，土地需求極大，市府和科技部攜手推出「竹科X計畫」不僅提供土地，周邊還有藝文娛樂，盼從業人員安居樂業、產業在地深耕。

竹市府指出，瑞昱為全球知名無晶圓廠IC設計公司，晶片應用產品無所不在，近年更跨足車用、智慧醫療IoT領域發展新商機，小至日常生活的運動手環、藍芽耳機、PC周邊，大至政府或國家級的應用，比如防疫隔離醫院、選舉投票機等，月產2.5億顆晶片，2020年營收達到777.6億元，今年業績預估將破千億元，並正籌備在竹北擴廠。

林智堅今天早上到瑞昱參訪，邱順建引領介紹多項IC應用產品，2人還一同體驗AR擴增實境遊戲機、VR虛擬實境遊戲、人工智能晶片的影音系統實現，他們也看見歷年以來越來越小的3合一的乙太網路單晶片，邱順建笑說，「小到logo打不上去」。

邱順建介紹，疫情期間，瑞昱善用自家技術與資源，捐贈台灣醫療體系COVID-19病房網路攝影機暨監控系統，讓醫護人員透過遠端螢幕、聲音設備，照料正在負壓隔離病房的病患，更研發出可自動偵測社交距離的網路攝影控制晶片等，協助政府防疫。

林智堅說，瑞昱半導體員工人數達6300人，「平均年齡35歲比新竹市人平均年齡還要年輕」，大新竹是全球半導體產業重鎮，近期瑞昱更計畫斥資近72億元在竹北擴廠，可望為大新竹地區增加二千多個就業機會，並引領國內IT與生醫產業的融合。

林智堅說，竹科在新竹，新竹之於台灣、全世界都是非常重要的城市，也因此他啟動產業請益之旅，過程有感產業土地取得困難，他致力解決並啟動「竹科X」，預告25日辦開工典禮，未來竹科X串聯藝文高地、兒童探索館、國際展演中心及台灣文創館，成為台灣首座兼具產業、消費、藝文的科技園區，讓企業持續在新竹投資、扎根。

由於大新竹交通問題繁雜，林智堅也強調，他提出大新竹輕軌，盼透過大眾運具串聯園區與市區，讓通勤不再壅塞，「過去竹市府與園區連結不夠，承諾自己將扮演竹科企業在中央的最佳代言人」，為產業爭取水電供應、土地需求、民眾照顧等福祉。