遠傳friDay影音攜手台北轉運站 推搭車X電影好時光

為迎接聖誕、跨年及農曆年旅遊高峰，遠傳friDay影音（4904）攜手台北轉運站推出【搭車X電影好時光】活動，12/10起透過「臺北轉運站TBS APP」訂購交通票，即贈遠傳friDay影音10天觀影體驗序號，搭車還能免費追劇、看院線電影，就算塞車也不減遊興，如看不過癮，遠傳friDay影音新用戶線上訂購指定方案，再加送全家中杯熱美式。12月起票房大作不斷，韓流音樂年度最大盛事《2021 MAMA》轉播、漫威《尚氣與十環傳奇》、巨石強森《叢林奇航》等熱門新片也強勢登場，韓流粉絲、熱血影迷都不可錯過。

【搭車X電影好時光】個人行動電影院，塞車也不怕

遠傳friDay影音統計，有近7成用戶使用行動裝置觀看影片，就連出遊也不中斷，隨時隨地看片已成民眾的日常娛樂，在此歲末年終出遊旺季，遠傳friDay影音特別大送好康服務民眾，攜手台北轉運站經營業者萬達通公司推出【搭車X電影好時光】活動，針對購票搭車民眾送出10天觀影體驗序號，期限內只要輸入序號，就能在旅程中暢看強檔電影、熱門獨家戲劇、動漫和新聞，限量序號送完為止!。若沒搶到序號，活動期間搭乘統聯客運，只要掃描椅背上頭巾的QR Code，註冊會員即可免費暢看《鬼滅之刃遊郭篇》首集、《Running Man》、《認識的哥哥》、《浪漫醫生金師傅2》、《教場》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等熱播影劇綜藝!

遠傳friDay影音12月強檔獨家好戲不斷，新戶購買指定方案再請喝熱美式

年末好戲不斷，12月起遠傳friDay影音將推出多樣獨家節目及熱門強片， 包含院線強檔新片-漫威《尚氣與十環傳奇》，由劉思慕、 梁朝偉主演，是首部以亞裔角色為主的漫威英雄大片，北美票房狂破51億元；還有時下最流行元宇宙議題相關的《脫稿玩家》，由萊恩雷諾斯主演，堪稱遊戲版的《楚門的世界》；年末最適合闔家觀賞的《叢林奇航》由巨石強森、艾蜜莉布朗攜手演出，根據迪士尼主題樂園中的大型設施「叢林奇航」所延伸改編的探險電影，帶領觀眾進入一趟最驚險刺激的旅程。其他還有奧斯卡最佳劇本《心靈捕手》 麥特戴蒙與班艾佛列克再度聯手編劇的《最後的決鬥》、迪士尼最新動畫《天兵阿榮》等年度大片，絕對不可錯過!

遠傳friDay影音還有最新強檔日、韓新劇連番上陣，日劇《黑天鵝湖》由藤木直人主演、吉瀨美智子共演，講述集團社長的女兒某天離奇失蹤，讓社長不得不正視自己過去所犯下的錯誤，試圖找出事件的真相；日劇《JAM -the drama- 命運疾走中 日劇版》為2018年電影版的延伸續作，是部腦洞大開且荒謬又搞笑的日劇；最新獨家韓劇《某一天》、《衣袖紅鑲邊》、《現正分手中》 ，自開播以來在遠傳friDay影音平台戲劇類獨霸前三名，收視率周周創新。遠傳friDay影音也祭出12月年末訂購優惠，即日起至2022/01/02，新用戶只要於官網首次訂購【影劇暢看-自動續租$199方案】，買就送全家中杯熱美式咖啡乙杯，溫暖香氣陪伴看片好心情。

《2021MAMA》遠傳雙平台獨播，看show、購物一起瘋韓流

包含12/11將與遠傳心生活App獨家雙平台直播「2021 Mnet亞洲音樂頒獎典禮」，當紅K-POP歌手、團體齊聚韓流音樂年度最大盛會!除了入圍與表演陣容堅強、巨星滿滿外，最近也公開超華麗23位影視圈藝人出席名單，包含宋仲基、曹政奭、金瑞亨、Rain、呂珍九，當天表演節目精彩可期!現到遠傳電信、遠傳friDay影音IG、FB粉絲團參加得獎預測，還有BTS獨家好禮等你抽。遠傳friDay購物也順勢推出【火紅韓貨選物】5折起優惠活動，集結韓國時下流行的點心小物及3C家電商品，讓觀眾在家看MAMA也可以大享濃濃的韓系美味。