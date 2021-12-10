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亞太電信搶攻雙12商機 推月租238元4G不限速上網吃到飽

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

雙12電商購物節將至，亞太電信（3682）數位門市雙12活動開跑，即 (10)日起至12月20日推出4G月租140元輕速上網+語音雙飽快閃優惠；此外，銷售常勝軍4G月租238元不限速上網吃到飽方案，優惠進入倒數階段，申辦截止日至12月31日，亞太電信表示，這將是絕版最終回。

月租140元方案，鎖定基本上網需求及高話務量消費者，享12個月超短約，每月贈送10 GB不限速上網流量，用畢享18Mbps上網吃到飽，網內通話免費，再送網外及市話140分鐘通話分鐘數，瀏覽網頁及社群平台、使用串流影音服務暢行無阻，且贈送語音分鐘數最大方，超短約、超低月租門檻，上網及語音雙重優惠一次滿足。另外，熱銷資費月租238元方案優惠進入倒數，業界唯一不綁約，享4G不限速上網吃到飽，再送網外及市話40分鐘。

居家防疫帶動網路購物頻率增長，據資策會產業情報研究所（MIC）發布之最新調查，高達67.2%的消費者常參加電商購物節，且計畫性購物比例逐漸上升，亞太電信表示，數位門市受惠雙11節慶帶動購物熱潮，雙11期間申辦量較平日增加6成，本次瞄準雙12商機，針對銷售常勝軍方案，推出快閃優惠，回饋用戶，同時樂觀看待雙12買氣。

4G 上網吃到飽 亞太電信

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