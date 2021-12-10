緯創新竹全球營運總部今動土 三年後完工

緯創資通（3231）今(10) 日於新竹AI智慧園區舉行緯創全球營運總部新建工程開工動土典禮，由總經理林建勳親自主持，預計將於113年完工運營。

今日動土典禮，現場蒞臨貴賓包含新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮，以及業界先進與多位重要貴賓，共同參與開工動土儀式。

緯創預見5G、人工智慧及物聯網高科技浪潮，持續加碼投資台灣，其中新竹縣AI智慧園區深具地利優勢，除了整合周邊科技產業鏈，且就近連結工研院、陽明交大、清大、中華大學與明新科大等學府，可提供緯創堅實的產學研能量。同時，緯創感謝新竹縣政府卓越的行政效率，在跨局處的合作下，協助緯創完成法規程序，於11月12日順利取得證照，緯創全球營運總部於今日圓滿開工動土後，預計將於113年完工運營。

緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃包括AI/5G/伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部、全球運營IT大數據中心、智慧醫療生產與體驗中心、大數據與人工智慧應用研究中心等項目，並將打造一棟符合國際潮流的LEED黃金級智慧綠建築作為全球營運總部，建築外牆建置大型LED巨幕，在AI智慧園區內建立生態綠廊與生活廣場，構建綠色、健康、智慧的新地標，達到永續與共榮的目標。

緯創資通總經理林建勳表示，緯創長期投入以AI協助企業數位轉型，看好新竹縣AI智慧園區的產業、人才，以及地利優勢，加強並擴大投資與布局的規模。未來新竹AI智慧園區除了是緯創的全球營運總部，也將是重要的研發與高階產品先期製造基地，在完工並開始運營後，預期將可整合緯創位於竹科與湖口工業區的生產能量，持續擴大產值，創造就業機會，並一同與AI智慧園區多家企業夥伴攜手，與新竹縣共同合作，打造國際級AI智慧城市。