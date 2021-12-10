中經院再上修今年經濟成長率為6.05% 估明年3.67%

中華經濟研究院今（10）日再度上修今年全年經濟成長率預測至6.05%，較10月預測值上調0.21個百分點，為2011年以來新高。中經院院長張傳章分析，今年國內經濟呈現「外熱內暖」情形，明年則是「內外持平」。

中經院今天舉行「2022年經濟展望論壇－後疫時期之挑戰與轉型，內外新契機」，張傳章表示，台灣在疫情期間經濟成長強勁，也展現韌性，今年在國內投資還有海關出口雙引擎驅動下，經濟成長率可望突破6%，寫下2011年以來新高紀錄。

張傳章指出，這次上修主要是固定資本形成還有民間投資成長率，雙雙都優於預期，其中國內需求貢獻4.61個百分點，國外淨需求貢獻1.44個百分點。2022年的經濟成長率預估為3.67%，雖較2021年降低2.38個百分點，但如從2020~2022年連續三年都高於3%，這將是15年來首次連續三年都維持在3%以上，代表台灣在疫情期間經濟表現是相當亮眼。

面對全球關注的通膨議題，張傳章表示，中經院預測2021年CPI年增率預估值為1.9%，2022年1.77%，並沒有超過2%的通膨警戒線。不過，物價會不會持續上漲，還是要看未來國際原油和大宗物資的走勢，如果供應鏈調整、塞港、缺櫃情形能夠獲得改善，2022年物價上漲壓力自然會下來，台灣就不至於產生通膨。

中央大學經濟系教授邱俊榮也表示，今年經濟成長率超過6%已經是非常確定的事，明年也滿樂觀，因為投資動能非常強，特別是中國大陸對台商的壓迫措施之後，無論在氛圍上或實際行動上，台商回來的機會非常大。

不過，邱俊榮提醒，2022年的台灣經濟發展仍有隱憂。疫情趨緩之後，有可能過去產生的囤貨，存貨效應會展現，除了晶片之外、零組件應該也囤了不少，另一個值得注意的是，雖然物價上漲有助消費增加，因為預期心理，但是若物價上漲持續一段時間，這對消費的打擊會是非常大的。也就是說，若物價上漲情況不改善，內需消費動能便可能會受到影響。

此外，中經院也提醒，2022年台灣經濟仍受四個不確定因素影響，包括疫情趨緩但變種病毒、疫苗與防疫等相關措施仍將左右經濟活動；此外，也須持續關注主要國家因應後疫時代的貨幣政策與通膨壓力的調整與措施；以及全球能源與限電危機，還有減碳、淨排的影響。另，因美中兩大國的經濟前景蒙塵，國內廠商的供應鏈布局，也將帶來新挑戰，而台商和外商是否加碼對台投資，更成為關注焦點。