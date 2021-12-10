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家登11月營收續創歷史新高 前11月年增27%

經濟日報 / 記者徐睦鈞／即時報導

家登精密（3680）10日公佈2021年11月營收報告，集團合併營收4.1億元，營收持續突破歷史新高，其中本業成長為去年同期的三倍，前11月累積合併營收較去年同期成長27%。

公司表示，半導體年末強勁拉貨動能，家登產能全線備戰，百分百滿足客戶需求，全年度營運成績亮眼，出貨暢旺延續到明年。

緊鑼密鼓的半導體旺季，家登光罩載具訂單及產能皆滿載，此外，晶圓載具出貨量大增，家登持續投入大量資源齊備相關生產及檢測設備，生產環境完全複製大客戶標準，以最高潔淨度標準通過客戶驗證，迎接明年的出貨高峰。

近兩年，大中華地區的8吋及12吋晶圓廠激增，為家登帶來雨後春筍般的機會，觀察半導體設備的資本支出，光罩、晶圓載具的需求量皆極為可觀，再加上美中貿易戰，家登成為大中華地區載具供應商首選，晶圓載具銷售屢創新高不斷擴充市佔率。

家登 晶圓廠 半導體

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