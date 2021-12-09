面板雙虎既競爭也合作 群創採用友達太陽能解決方案

誰都沒想到，面板雙虎也有合作的一天！為了加速達到淨零碳排，群創積極建置太陽能板，而友達正是其中一個供應商，在淨零碳排方面，面板雙虎有了意想不到的合作。

淨零碳排、綠色技術已成為近年來各國政府、各大國際企業與環境組織最關心的議題，台灣顯示器產業聯合總會表示，未來將帶領關聯產業鏈一起以創造低碳產業供應鏈為重要目標。

針對明年Touch Taiwan 2022展覽，台灣顯示器產業聯合總會表示，將新增「淨零碳排」主題專區，針對節能減碳、淨零碳排解決方案、節水與水資源再利用、永續建築及建廠、節電技術、循環技術與材料、廢棄物循環利用及綠色消費與交易等主題，希望邀請相關企業提出智慧節能減碳等各領域解決方案。

台灣顯示器產業聯合總會今天舉行媒體交流會，身兼台灣顯示器產業聯合總會理事長及副理事長的友達總經理柯富仁、群創總經理楊柱祥也意外聊到，「群創是友達的客戶」，原來，群創南部廠區將建置太陽能板，而友達正是其中一家供應商。

柯富仁指出，友達已耕耘太陽能解決一段時間，因此，市場上需要綠色發電的企業，都有機會成為友達的客戶，此次雙虎合作就是典型的例子；楊柱祥表示，群創對於減碳相當重視，正規畫在南部廠區導入太陽能解決方案，友達太陽能方案是其中之一，預計明年底前完成建置。