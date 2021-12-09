調查：中華電5G網速奪雙冠 遠傳2指標首度稱王

國際行動網路報告權威機構Opensignal今天公布2021年12月台灣5G體驗報告，中華電信獲得「5G下載網速」和「5G上傳網速」第一名，遠傳電信於「5G可用率」、「5G可及率」2項指標首度奪冠。

在反映5G用戶娛樂體驗感受的「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」，中華電信同時拿下第一名，合計共5項指標奪冠。針對「5G下載網速」成績，中華電信平均高達456.6Mbps，超越第二名100 Mbps以上。

中華電信董事長謝繼茂說，今年5G基地台已建設逾1萬2000台，提前達標。中華電信擁有4G和5G最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，持續加速及加量建設5G，提供客戶有感的5G服務。

遠傳發布新聞稿表示，此次評比在「5G可用率」、「5G可及率」、「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」、「5G語音體驗」5項關鍵指標奪冠。

「5G可用率」指標代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比；「5G可及率」則從地理空間的角度出發，代表5G用戶所在位置可連接到5G服務的空間比率，兩者均為衡量5G覆蓋率的充分指標。

遠傳指出，目前遠傳5G基地台已近9000站、人口覆蓋率約90%，明年會提升非人口密集區與偏鄉地區的訊號涵蓋。遠傳5G建設透過AI大數據分析，進行「基地台選址」，根據小至村里的區域人流動態、App使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每一座基地台效益極大化。