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鴻海獲最佳投資人關係網站大獎 台灣企業的最大贏家

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海科技集團榮獲2021 IR Magazine最佳投資人關係網站大獎，同也是本屆最多入圍獎項的台灣企業。圖／鴻海提供
鴻海科技集團榮獲2021 IR Magazine最佳投資人關係網站大獎，同也是本屆最多入圍獎項的台灣企業。圖／鴻海提供

全球最大的高科技服務商鴻海（2317）科技集團今（9）日榮獲全球權威「投資者關係雜誌」（IR Magazine）頒發「最佳投資人關係網站」大獎，肯定公司過去一年多來，在投資人關係上所展現的專業以及推動投資人服務的努力。今年鴻海一共入圍「行業-科技類」、「最佳投資人關係網站」、「最佳投資人活動（大型企業）」以及「最佳ESG重大議題揭露（大型企業）」四項入圍獎項，成為台灣企業中的最大贏家。

「投資者關係雜誌」（IR Magazine）是全球性投資人關係專業刊物，致力於連接公司和投資者，專注於最佳投資者關係實踐並以全球上市公司為標竿。「投資者關係雜誌」大中華地區大獎（The IR Magazine Awards – Greater China）為國際知名且眾所期待的投資人關係年度盛事，用以肯定傑出的投資者關係表現。

此獎項由IR Magazine邀請台灣、中國大陸及香港之主要投資機構參與調查評選，從大中華區企業中，選出他們認為提供最佳投資者關係服務的企業。本年度經過嚴格評選後，決議頒發「最佳投資人關係網站」獎項予鴻海，肯定鴻海建構一個豐富、完整、即時且契合國際投資人需求的網站及內容，同時也符合客戶對於資訊揭露的限制，讓外界更了解鴻海價值，給予鴻海更合理的評價。

過去一年鴻海參考國際一流科技公司的網站設計潮流，並大幅提升資訊的即時與完整性，以更友善的操作介面，讓投資人可以充分且快速獲得所需資訊。我們也開發一套專屬的「投資人關係管理系統」，得以不斷獲得投資人對於網站的回饋，讓投資人關係團隊可以持續優化網站內容與功能，達到正向循環。

鴻海科技集團企業溝通處主管暨發言人巫俊毅表示：「鴻海橫跨資通訊產業中的各個領域，生產基地分布全球各地，組織龐大且員工眾多，股東人數也有八十萬人，對於提供即時、完整、透明的投資人服務來說非常有挑戰。我們很榮幸獲得此殊榮，這次獲獎是對鴻海積極投入投資人服務以及提高透明度的認同，也是對於我們投資人關係團隊辛勤付出所給予的肯定。展望未來，我們將繼續秉持最高標準，不斷優化投資人關係服務內容，期許為公司及投資人創造最大價值。」

IR Magazine大中華區共有十二個獎項，今年共計有8家台灣公司入選，而鴻海公司是入圍獎項最多的台灣企業，也是本次獲獎的唯二廠商之一。

鴻海

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