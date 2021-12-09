行動流量激增 遠傳總座井琪：盼退休前看到吃到飽下架

國際電信設備大廠愛立信《愛立信行動趨勢報告》已經十週年，今年最新報告指出，自2011年以來智慧手機用戶數已增加55億，過去十年行動網路流量成長近300倍。看著行動傳輸量激增，遠傳（4904）總經理井琪笑著說，希望退休前，看的到吃到飽資費退場。

根據《愛立信行動趨勢報告》全球平均每個用用每月傳輸量達11.4GB。根據NCC資料，台灣平均每人每月傳輸量高達26.6GB，而井琪表示，遠傳統計，4G時代每個月平均用量36G，5G用戶每月平均用量更跳升達63GB。

愛立信預估，智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長，2021年第三季，行動網路數據流量的年成長率維持在42%，每月流量總計達到約78 EB，包括FWA服務所產生的流量，這代表光是第三季所產生的行動數據流量，就超越了截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

井琪開完笑說，看著愛立信報告行動傳輸量激增，很想呼籲用戶，趁現在還有5G吃到飽資費，趕快去申辦，真的很想把吃到飽資費下架，因為行動傳輸流量實在成長的太快了。

井琪表示，傳輸量快速攀升，但基地台跟網路建設投入資源龐大，可以用8,000個基地台做的事情，不能蓋到1萬站，因此透過軟體跟AI選址等強化行動網路效率，以因應快速成長的傳輸量。

井琪會後接受媒體採訪時也強調，5G吃到飽非正常商業模式，再加上扣掉三分之一手機補貼，資費真的太便宜了。媒體也詢問什麼時候吃到飽資費可能下架，井琪說希望退休前可以下架。

5G正在進入新的發展階段，愛立信全球市場觀察顯示，自2011年首度發表《愛立信行動趨勢報告》以來，行動網路流量成長了近300倍。《愛立信行動趨勢報告》最新預測，到2021年底，5G用戶將超過6.6億，5G用戶的迅速成長，主要受到中國和北美的5G建設需求高於預期，以及5G裝置價格下降的部份影響。2021年第三季，全球5G用戶人數將增加9,800萬，4G用戶人數將新增4,800萬。到2021年底，預估5G網路的覆蓋範圍將超過20億人。

愛立信認為，5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術。根據最新預測，5G屆時將占全球行動用戶約50%、覆蓋約75%的全球人口，並承載全球62%的智慧手機流量。4G LTE網路的網路部署，是全球智慧手機用戶數在過去十年間新增55億的關鍵，並帶動供應商提供市場上超過2萬種不同4G裝置型號。愛立信報告發現，5G裝置的技術周期明顯提前，目前5G手機占全球手機市占率的23%，超越4G手機在同樣時間內所達成的8%。

此外，寬頻物聯網（4G/5G）已經超越2G及3G，成為全球物聯網應用比例最高的技術。愛立信預測，大規模物聯網的部署將在未來幾年內加速，使用案例涵蓋電子健康穿戴裝置、資產追蹤、環境監測、智慧電表和智慧製造追蹤與監控設備等。預計到2027年，大規模物聯網將占行動物聯網連線的51%。同時，無線固網接入（FWA）連結數預估將成長近三倍，從2021年底的8800萬到2027年成長到約2.3億。其中近半數是5G FWA連結，約為1.1億。

智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長。2021年第三季，行動網路數據流量的年成長率維持在42%，每月流量總計達到約78 EB，包括FWA服務所產生的流量。這代表光是第三季所產生的行動數據流量，就超越了截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

台灣是世界上平均每位用戶的行動數據用量最高的市場之一。報告指出，每支智慧手機的每月全球平均用量，將在2021 年底達到 11.4 GB。而台灣在2018年市場推出網路吃到飽資費方案後平均數據用量開始增加，在2019年達到每月18GB，直到2021年已達每月26GB，是目前全球平均的兩倍以上。對行動服務的強勁需求，預估將持續推升台灣數據用量成長。

在本期《愛立信行動趨勢報告》中，愛立信與遠傳電信合作撰寫的「為數位未來打造5G基礎設施」專題指出，台灣消費者轉移到5G是為了體驗更好的網路效能。在競爭激烈的市場中，台灣電信商將5G效能作為實現差異化的關鍵，而5G所提升的網路效能也帶來更高的用戶滿意度。

該專題觀察，台灣5G的早期用戶把更多時間用在更高解析度或VR/AR格式的服務，包含影音串流、雲端遊戲等，促使5G用戶的數據用量比4G用戶更高。以遠傳為例，其5G吃到飽用戶的平均數據用量為每月60GB，對比4G吃到飽用戶增加約20%。

愛立信表示，遠傳5G自去年開台後，無論是網速、覆蓋率都展現絕佳品質，主要策略包含全網採用愛立信設備，減少多廠商網路互容的複雜性、提升網路規劃與維運綜效；並運用AI大數據分析達成網路部署最佳化，根據實際數據流量、用戶行為規劃基地台最佳位置，並以叢集方式，持續進行網路優化，確保用戶擁有極佳的網路體驗。遠傳也致力提供「遠傳心生活」等多元豐富的應用服務，創造差異化價值，以期滿足5G時代用戶的需求。