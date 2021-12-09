台達電全屋換氣新風解決方案 亮相台北國際建材展

台達電（2308）今（9）日在「2021年台北國際建築建材暨產品展」中以「防疫好宅、宅好健康」為主題，展出全系列室內空氣品質解決方案，從局部換氣的通風產品，包含節能換氣扇、浴室暖風機、遙控吊扇等，可帶動空氣循環減少不好的氣體在空間中聚積；到全室、全屋淨化換氣的新風解決方案，包括直流變頻全熱交換器、全室淨化新風機等，協助打造健康防疫、隔絕空汙的室內環境。

台達副總裁暨風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示，2021年適逢台達50周年，我們秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命持續提供創新節能的解決方案。在新冠肺炎疫情席捲全球之際，美國疾病控制與預防中心（CDC）等專業機構已明確指出，良好的通風換氣對防疫具有關鍵性影響。

台達未來也將持續以領先全球的直流無刷馬達、風扇暨散熱技術，翻轉通風換氣的應用，朝向物聯網、節能減碳的產業趨勢，提升通風換氣效率及節能省電的能力，以全系列室內空氣品質方案產品，協助客戶彈性規劃以滿足不同空間的情境需求，打造防疫好宅為家居的健康生活把關。

台達電本次展會以「防疫好宅、宅好健康」為主題，現場展示局部換氣、全室換氣、到全屋換氣的全方位解決方案。台達自2015年展開新風系統的開發，發展適合單一居室「全室換氣」的壁掛式全熱交換器，僅需新風孔即可快速安裝使用，有效解決二十坪以下空間的空氣品質問題，並採用新一代抑菌消毒濾網，經檢驗測試滅活效率達九成以上。

另外，為了達成「全屋換氣」的功效，台達高階型的吊隱式全熱交換器可依坪數選擇不同風量，使用全熱交換技術降低空調的能耗。與空調搭配傳統換氣設備相比，若搭配吊隱式全熱交換器，以250立方公尺每小時風量機種效率為例（VEB250AT3），年省空調1,789度電、約6,262元電費，年減少碳排放量達1,110公斤以上。而經濟型的全屋換氣方案，則可藉由新風機結合換氣設備（暖風機或負壓管道扇）達成一進一出的平衡換氣，引進清淨的新鮮空氣並帶走空間內的髒空氣，降低室內二氧化碳濃度並增加含氧量，更可結合RS485通訊技術及台達UNOnext空氣品質偵測器控制，進一步實現智能家居的設備連動、即時提供數據與空氣淨化。