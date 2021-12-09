IDC：預測PC未來五年將呈現正成長

根據國際數據資訊 （IDC） 全球個人運算裝置追蹤報告的最新預測，隨著 2021 年接近尾聲，傳統 PC 的全球出貨量預計將達到 3.447 億台，雖然年出貨量成長 13.5%，但由於供應鏈的限制和成本增加繼續成為產品進入不同通路的負擔，因此第4季的出貨量預計將下降 3.4%。

平板電腦也面臨類似趨勢，2021 年的年出貨量成長 4.3%，而第4季的出貨量預計將下降 8.6%。

IDC 行動和消費裝置追蹤報告研究經理 Jitesh Ubrani 表示，市場已經擺脫了疫情造成的 PC 需求高峰。雖然某些細分市場和市場的消費者需求有所放緩，但對遊戲的需求仍是例外，整體消費者需求遠高於疫情前的水平。此外，在接下來的幾季，一些教育市場的飽和開始是降低預期的另一個原因。

在連續兩年強勁的兩位數成長後，預計 PC 市場將在 2022 年開始放緩。然而，最新的 IDC 預測仍顯示，至2025年5年複合年成長率 （CAGR） 為3.3%，其中大部分成長來自筆記型電腦領域。與此同時，平板電腦將繼續下滑，因為該類別仍然受到智慧型手機和筆記型電腦的挑戰。

IDC 行動和消費裝置追蹤報告研究副總裁 Ryan Reith 表示，隨著持續的供應鏈挑戰， OEM 近幾個月來優先考慮商用市場需求；與消費和教育領域相比，商用市場通常需求更高、更穩定。

最近家用市場的放緩預計將持續到 2022 年，但從長遠來看，預計家用PC 市場將有 5 年成長率與商用市場相似。

在商用、消費和教育這三個細分市場中，商用將是 2022 年唯一成長的市場；教育市場因供應鏈限制需求尚無法獲得完全滿足，但目前沒有看到廣泛的訂單取消的狀況。當供應趕上需求時，預計教育市場也會出現成長。