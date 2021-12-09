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穩懋搶攻元宇宙 傳切入蘋果AR頭盔供應鏈

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

市場傳出，砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）正攜手美系VCSEL設計大廠Lumentum共同搶進蘋果即將推出的AR/MR頭戴式裝置供應鏈，未來三方將全面展開研發合作計畫，藉此布局元宇宙商機。

陸系外資今（9）日出具最新報告指出，蘋果的AR/MR頭戴式裝置將搭配四組3D感測器，比iPhone高階機種1至2組還要多，而且用於手勢控制與物件偵測的結構光之規格，將高於iPhone的Face ID，而穩懋將扮演關鍵角色。

針對外資報告內容，穩懋發言系統不予置評。據悉，穩懋與Lumentum均為蘋果iPhone的VCSEL主要供應商；其中，Lumentum負責感測器設計，而穩懋負責代工，目前二家業者在iPhone全系列機種均為主要供應商。

陸系外資指出，因蘋果未來的AR/MR頭戴裝置配備更多3D感測模組與升級的結構光，而穩懋與Lumentum原本是蘋果供應商之一，且具備量產經驗，未來將是蘋果揮軍元宇宙硬體裝置的關鍵受惠者。

穩懋日前已公告今年11月營收23.82億元，月增0.7%、年增4.6%，連兩個月創新高，外界預期，穩懋本季整體營運樂觀，累計今年前11月營收236.36億元，年增2.5%。

穩懋先前法說會預估，第4季營收季增4%至6%，毛利率約37%至39%，依10、11月營收表現看來，符合預期。

針對產能規劃方面，穩懋預計將於龜山C廠擴產一成，約當每月產能新增3,000至5,000片，新產能將在明年下半年正式開出，屆時穩懋的月產能將從4.1萬片，擴大為4.4萬至4.6萬片。

穩懋 蘋果

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