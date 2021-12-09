光洋科雙胞股臨會都禁開 公司派抗告、台鋼籲尊重判決

靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，董事長、股東臨時會都鬧雙胞，法院昨天（8日）裁定台鋼派及公司派禁止召開股東臨時會。公司派獨董吳昌伯將提出抗告，台鋼派今天則發聲明表示，尊重法院裁判，也呼籲吳昌伯遵守法院裁決。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，馬、王兩人皆稱自己是光洋科的董事長，兩派人馬也都分別召集股東臨時會，欲以改選董事一較高下。

台鋼派的獨立董事吳美慧在12月24日召集股臨會，公司派獨董吳昌伯則在12月27日，也都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，互相禁止對方開會。不過法院昨天以「看不出改選的急迫性」，裁定雙方禁止召開臨時股東會，均可抗告。

對於法院的裁定結果，吳昌伯表示深感遺憾，法院裁判結果無法令人接受，將抗告到底；台鋼表示，尊重法院依法裁判，並呼籲所有光洋科董事、獨立董事能回歸董事會運作；關於獨董吳美慧是否提出抗告，吳美慧表示，等收到法院裁定書，才能跟律師討論。