快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

串聯智慧建築商機 宏碁通信推出智慧水龍頭、紗窗

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

智慧建築已成為智慧城市的發展重點之一，宏碁集團旗下宏碁通信致力發展商用物聯網，宣布推出智慧水龍頭，依照老人用水狀況提供完整照護，並攜手台灣紗窗品牌清展科技推出智慧紗窗解決方案，實踐智慧樂齡家居解決方案。

宏碁通信研發的智慧水龍頭採用智能調控穩壓式設計，將傳統水龍頭改造為智慧水龍頭，能做到用水大小和時間的監測，進一步判別年長者用水習慣有無異常發生。

舉例來說，年長者固定會於清晨5點至8點用水，若當天這時段沒有用水情況發生，亦或年長者有不正常的長時間用水狀況發生，系統就可發出警告給相對應的親人以做提醒和確認。

智慧水龍頭除了偵測年長者用水狀況外，也將超氧離子（臭氧）透過負壓的方式融入水中，有助於減少環境細菌、病毒，也可以去除85%的農藥殘留，而智慧水龍頭的智能調控穩壓式設計，也會自動依據用水大小以及時間做臭氧濃度調節，有效控制水中濃度和空氣逸散量合乎歐、美、日安全規範。

宏碁通信也與台灣紗窗業者清展科技結合發表智慧紗窗，此次首度將清展科技旗下德國靜電阻隔技術的防霧霾紗窗再升級，透過宏碁通信在物聯網技術研發的智慧自動偵測系統，主動偵測環境中的PM2.5和溫溼度狀況，做紗窗的開啟和關閉，確保房屋主人不在家時都能做到主動式防護。

宏碁通信也因應政府推動民生公共物聯網政策，將天氣預報、周遭環境狀態納入全新智慧自動偵測系統設計之中，在環境狀態改變前就能提前操作。

也就是說，當附近空氣品質監測站有PM2.5過高的狀況時，坐落在陽台的智慧紗窗就會降下，避免過多灰塵降落在所晾的衣物上，亦或附近的雨量站有監測到下雨，智慧紗窗也會降下，避免所晾的衣物被雨淋濕。因應環境所提供的主動式防護，優點在於所有操作在問題發生前就反應，以避免年長者因為急急忙忙的動作而產生危險。

台北國際建築建材暨產品展今（9）日登場，宏碁通信表示，在今年的展覽中，除展出智慧水龍頭、智慧紗窗之外，也會展出智慧燈控和市話轉接數位裝置等技術，目標希望提高年長者居家的安全，讓生活更加便利。

宏碁

延伸閱讀

愛立信報告 行動網路流量過去10年成長近300倍

點香、燒金紙 PM2.5飆百倍 南投推宗教低碳認證

深圳面臨近40多來最嚴重乾旱 呼籲市民節約用水

北市直飲台12月起開放 每日清消、1周2次檢驗水質

相關新聞

台灣下周公投攸關供電 牽動全球半導體供應鏈穩定

彭博資訊今（9）日報導，台灣18日舉行的公投，影響遠大，結果如何，將牽動全球半導體供應鏈。晶圓代工龍頭台積電（2330）以及台灣其他電子廠都需要用電來維持台灣生產線運轉。

光洋科經營權之爭 金管會：檢視公司治理

國內靶材廠光洋科經營權之爭持續延燒，金管會已請櫃買中心針對光洋科事件作整體檢視，若有程序不符合公司治理意旨，櫃買中心將研...

行動流量激增 遠傳總座井琪：盼退休前看到吃到飽下架

國際電信設備大廠愛立信《愛立信行動趨勢報告》已經十週年，今年最新報告指出，自2011年以來智慧手機用戶數已增加55億，過...

股匯齊揚 新台幣收27.71元創近3個月新高

台股早盤攻高加上人民幣走強，新台幣匯率一度達27.677元，升破27.7元價位，今天收盤則收在27.71元，升值3.2分...

關鍵人物莊嘉明談電動車大廠的人與事 特斯拉與Lucid情牽台灣18年的祕辛

「本是同根生，相煎何太急。」11月1日，馬斯克在個人推特上用中文貼出曹植的七步詩句，引發網友熱議。外人無從得知他的本意，但可以確定的是，那個週末正是與特斯拉「同根相生」的美國電動車品牌Lucid首次交車的日子。

光洋科雙胞股臨會都禁開 公司派抗告、台鋼籲尊重判決

靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，董事長、股東臨時會都鬧雙胞，法院昨天（8日）裁定台鋼派及公司派禁止召開股東臨時會。公司派獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。