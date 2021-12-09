串聯智慧建築商機 宏碁通信推出智慧水龍頭、紗窗

智慧建築已成為智慧城市的發展重點之一，宏碁集團旗下宏碁通信致力發展商用物聯網，宣布推出智慧水龍頭，依照老人用水狀況提供完整照護，並攜手台灣紗窗品牌清展科技推出智慧紗窗解決方案，實踐智慧樂齡家居解決方案。

宏碁通信研發的智慧水龍頭採用智能調控穩壓式設計，將傳統水龍頭改造為智慧水龍頭，能做到用水大小和時間的監測，進一步判別年長者用水習慣有無異常發生。

舉例來說，年長者固定會於清晨5點至8點用水，若當天這時段沒有用水情況發生，亦或年長者有不正常的長時間用水狀況發生，系統就可發出警告給相對應的親人以做提醒和確認。

智慧水龍頭除了偵測年長者用水狀況外，也將超氧離子（臭氧）透過負壓的方式融入水中，有助於減少環境細菌、病毒，也可以去除85%的農藥殘留，而智慧水龍頭的智能調控穩壓式設計，也會自動依據用水大小以及時間做臭氧濃度調節，有效控制水中濃度和空氣逸散量合乎歐、美、日安全規範。

宏碁通信也與台灣紗窗業者清展科技結合發表智慧紗窗，此次首度將清展科技旗下德國靜電阻隔技術的防霧霾紗窗再升級，透過宏碁通信在物聯網技術研發的智慧自動偵測系統，主動偵測環境中的PM2.5和溫溼度狀況，做紗窗的開啟和關閉，確保房屋主人不在家時都能做到主動式防護。

宏碁通信也因應政府推動民生公共物聯網政策，將天氣預報、周遭環境狀態納入全新智慧自動偵測系統設計之中，在環境狀態改變前就能提前操作。

也就是說，當附近空氣品質監測站有PM2.5過高的狀況時，坐落在陽台的智慧紗窗就會降下，避免過多灰塵降落在所晾的衣物上，亦或附近的雨量站有監測到下雨，智慧紗窗也會降下，避免所晾的衣物被雨淋濕。因應環境所提供的主動式防護，優點在於所有操作在問題發生前就反應，以避免年長者因為急急忙忙的動作而產生危險。

台北國際建築建材暨產品展今（9）日登場，宏碁通信表示，在今年的展覽中，除展出智慧水龍頭、智慧紗窗之外，也會展出智慧燈控和市話轉接數位裝置等技術，目標希望提高年長者居家的安全，讓生活更加便利。