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愛立信報告 行動網路流量過去10年成長近300倍

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
中國已建成5G基站超過115萬個，佔全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。中新社
中國已建成5G基站超過115萬個，佔全球70%以上，是全球規模最大、技術最先進的5G獨立組網網絡。中新社

5G正在進入新的發展階段，愛立信全球市場觀察顯示，自2011年首度發表《愛立信行動趨勢報告》以來，行動網路流量成長了近300倍；根據報告最新預測，今年底5G用戶將超過6.6億，預估5G網路的覆蓋範圍將超過20億人，預估到2027年末，5G用戶人數將達到44億。

5G有望在2027年成為主導全球的行動網路技術，根據最新預測，5G屆時將占全球行動用戶約50%、覆蓋約75%的全球人口，並承載全球62%的智慧手機流量；愛立信報告發現，5G裝置的技術周期明顯提前，目前5G手機占全球手機市占率的23%，超越4G手機在同樣時間內所達成的8%。

寬頻物聯網（4G/5G）已經超越2G及3G，成為全球物聯網應用比例最高的技術。愛立信預測，大規模物聯網的部署將在未來幾年內加速，使用案例涵蓋電子健康穿戴裝置、資產追蹤、環境監測、智慧電表和智慧製造追蹤與監控設備等。

預計到2027年，大規模物聯網將占行動物聯網連線的51%。同時，無線固網接入（FWA）連結數預估將成長近三倍，從2021年底的8,800萬到2027年成長到約2.3億。其中近半數是5G FWA連結，約為1.1億。

智慧手機用戶和影音內容觀看增加，帶動行動網路流量的指數型成長。今年第3季，行動網路數據流量的年成長率維持在42%，每月流量總計達到約78 EB，包括FWA服務所產生的流量。代表光是第3季所產生的行動數據流量，就超越截至2016年底的流量總和。愛立信預測，到2027年底，行動網路總流量將可能達到每月370 EB。

台灣是世界上平均每位用戶的行動數據用量最高的市場之一。報告指出，每支智慧手機的每月全球平均用量，將在今年底達 11.4 GB。台灣在2018年市場推出網路吃到飽資費方案後平均數據用量開始增加，2019年達每月18GB，2021年已達每月26GB，是目前全球平均的兩倍以上。對行動服務的強勁需求，預估將持續推升台灣數據用量成長。

5G

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