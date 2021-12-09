微星跨界 力挺英國北歐台灣影展

過去幾年在歐陸成功策展的「英國北歐台灣電影展」，2021年12月首度班師回台，將接連在台中、嘉義、台南三地舉辦展演，贊助方出現微星（2377）（MSI）大名，不但令觀眾眼睛為之一亮，更在影像創作社群引發迴響。作為全球高階電競PC與板卡領導品牌的微星，近年積極跨界合作，目標在更多消費族群間打響品牌知名度，這次對影展大力贊助，出借多台頂級AIO和筆電設備，也為展覽增添更多科技元素。

於2007年首度推出電競產品、10多年來電競領域中雄據一方的微星，自2018年起積極拓展PC新客群，除了布局Creator內容創作者市場，2020年更在疫情凸顯遠距生產力重要性之際，跨足商用工作者專業領域，目標建立電競以外推升營運成長的第二具引擎。

這次展演期間，微星Prestige輕薄高效能筆電不但擔綱電影播放的主要媒介，展場另設置多台Modern系列可觸控一體式電腦（All in One，簡稱AIO），作為觀眾與影展互動與導覽的最佳工具，更多人可藉此機會認識微星產品的強大效能與設計美感。

除了贊助影展，微星近期也與義大利家用品設計品牌ALESSI合作，推出聯名版的限量紅酒開瓶器，諸多大膽跨界合作，都可看出走出電競舒適圈的決心。

長年在英國、北歐等地，創立於 2018 年的「英國北歐台灣影展」將邁入第4年映演。主辦單位表示，再次啟航巡迴歐洲前，特地將廣受好評的參與式影展帶回台灣，並以「融貌（The Shape ofTogetherness）作為這屆主題，希望透過英國、北歐、台灣三地跨文化和跨領域的交流來形塑自己和未來的樣貌。