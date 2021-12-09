陸廢舊動力電池再生利用市場規模 2025年260億人民幣

根據TrendForce研究顯示，隨著中國大陸新能源汽車產業的快速發展，動力電池退役量逐年走高，2021年中國大陸動力電池報廢量預計將超過18GWh，到2025年將達91GWh。目前動力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用，其中廢舊電池再生利用已有一定規模，2020年市場規模已達24億人民幣，預估2025年中國大陸廢舊動力電池再生利用市場規模將達到260億人民幣。

TrendForce補充，日前中國大陸工業和資訊化部正式發佈《十四五工業綠色發展規劃》，表示欲促進資源利用迴圈化轉型，對於廢舊動力電池回收利用，提出要完善動力電池回收利用法規制度，探索推廣「互聯網+回收」等新型商業模式，強化溯源管理，鼓勵產業鏈上下游企業共建共用回收管道，建設一批集中型回收服務網點。並推動廢舊動力電池在儲能、備電、充換電等領域的規模化梯次應用，建設一批梯次利用和再生利用專案，至2025年建成較為完善的動力電池回收利用體系。

動力電池回收利用包括梯次利用和再生利用，梯次利用是將動力蓄電池容量衰減至80%以下時梯次利用於諸如備電、儲能等其他領域，目前梯次利用大部分處於試驗示範階段；再生利用主要是將退役動力電池進行拆解後回收鋰、鈷、鎳等有價金屬並用於電池材料（如三元前驅體）的再生製造。

TrendForce認為，發展新能源汽車作為推進節能減排的重要途徑，產業的快速發展未來必將伴生動力電池的大規模退役，從而為動力電池回收和下游梯次利用帶來行業機遇。目前電池回收行業還面臨諸多瓶頸，如動力電池全生命週期資訊的碎片化，退役電池缺乏檢測標準，梯次利用技術標準有待完善，以及金屬價格波動影響材料回收經濟性等，皆是制約著動力電池的回收再利用的因素。而中國大陸新的電池回收政策，未來將促進鋰電池行業的有序健康發展，並有助於突破全球鋰等重點資源的約束。