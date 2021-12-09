快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

陸廢舊動力電池再生利用市場規模 2025年260億人民幣

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce研究顯示，隨著中國大陸新能源汽車產業的快速發展，動力電池退役量逐年走高，2021年中國大陸動力電池報廢量預計將超過18GWh，到2025年將達91GWh。目前動力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用，其中廢舊電池再生利用已有一定規模，2020年市場規模已達24億人民幣，預估2025年中國大陸廢舊動力電池再生利用市場規模將達到260億人民幣。

TrendForce補充，日前中國大陸工業和資訊化部正式發佈《十四五工業綠色發展規劃》，表示欲促進資源利用迴圈化轉型，對於廢舊動力電池回收利用，提出要完善動力電池回收利用法規制度，探索推廣「互聯網+回收」等新型商業模式，強化溯源管理，鼓勵產業鏈上下游企業共建共用回收管道，建設一批集中型回收服務網點。並推動廢舊動力電池在儲能、備電、充換電等領域的規模化梯次應用，建設一批梯次利用和再生利用專案，至2025年建成較為完善的動力電池回收利用體系。

動力電池回收利用包括梯次利用和再生利用，梯次利用是將動力蓄電池容量衰減至80%以下時梯次利用於諸如備電、儲能等其他領域，目前梯次利用大部分處於試驗示範階段；再生利用主要是將退役動力電池進行拆解後回收鋰、鈷、鎳等有價金屬並用於電池材料（如三元前驅體）的再生製造。

TrendForce認為，發展新能源汽車作為推進節能減排的重要途徑，產業的快速發展未來必將伴生動力電池的大規模退役，從而為動力電池回收和下游梯次利用帶來行業機遇。目前電池回收行業還面臨諸多瓶頸，如動力電池全生命週期資訊的碎片化，退役電池缺乏檢測標準，梯次利用技術標準有待完善，以及金屬價格波動影響材料回收經濟性等，皆是制約著動力電池的回收再利用的因素。而中國大陸新的電池回收政策，未來將促進鋰電池行業的有序健康發展，並有助於突破全球鋰等重點資源的約束。

延伸閱讀

聯合再生營運結構完成轉型 明年目標轉盈

聯合再生國際智慧能源週 展出創能到儲能解決方案

能源峰會／台達電陳錦明：再生能源與儲能結合 成穩定供電來源

TrendForce：受惠傳統旺季 Q3晶圓代工產值季增11.8%

相關新聞

台灣下周公投攸關供電 牽動全球半導體供應鏈穩定

彭博資訊今（9）日報導，台灣18日舉行的公投，影響遠大，結果如何，將牽動全球半導體供應鏈。晶圓代工龍頭台積電（2330）以及台灣其他電子廠都需要用電來維持台灣生產線運轉。

光洋科經營權之爭 金管會：檢視公司治理

國內靶材廠光洋科經營權之爭持續延燒，金管會已請櫃買中心針對光洋科事件作整體檢視，若有程序不符合公司治理意旨，櫃買中心將研...

行動流量激增 遠傳總座井琪：盼退休前看到吃到飽下架

國際電信設備大廠愛立信《愛立信行動趨勢報告》已經十週年，今年最新報告指出，自2011年以來智慧手機用戶數已增加55億，過...

股匯齊揚 新台幣收27.71元創近3個月新高

台股早盤攻高加上人民幣走強，新台幣匯率一度達27.677元，升破27.7元價位，今天收盤則收在27.71元，升值3.2分...

關鍵人物莊嘉明談電動車大廠的人與事 特斯拉與Lucid情牽台灣18年的祕辛

「本是同根生，相煎何太急。」11月1日，馬斯克在個人推特上用中文貼出曹植的七步詩句，引發網友熱議。外人無從得知他的本意，但可以確定的是，那個週末正是與特斯拉「同根相生」的美國電動車品牌Lucid首次交車的日子。

光洋科雙胞股臨會都禁開 公司派抗告、台鋼籲尊重判決

靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，董事長、股東臨時會都鬧雙胞，法院昨天（8日）裁定台鋼派及公司派禁止召開股東臨時會。公司派獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。