宏碁通信發表樂齡家居方案 提供智慧水龍頭、紗窗

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下宏碁通信致力於商用物聯網，以智慧連接為基礎，打造各項智慧城市解決方案，除了智慧水務、智慧三表外，另一個智慧城市的發展重點即是智慧建築；隨著人口結構的轉變，高齡少子化漸漸成為趨勢，宏碁通信將整體的智慧建築方案從綠建築擴及到宜居面向，整體的設計主軸以打造樂齡的生活環境為目標。

此次，在為期四天（12月9日至12月12日）的台北國際建築建材暨產品展中，宏碁通信展出「智慧水龍頭」搭配感應裝置，依照老人用水狀況提供完整照護，並攜手台灣紗窗業領導品牌清展科技推出智慧紗窗解決方案，一起實踐智慧樂齡家居解決方案，讓年長者生活變得更便利，也更安全。

宏碁通信之「智慧水龍頭」解決方案採用獨家智能調控穩壓式設計，將傳統水龍頭改造為智慧水龍頭，能做到用水大小和時間的監測，進一步判別年長者用水習慣有無異常發生；譬如說，年長者固定會於清晨5點至8點用水，若當天這時段沒有用水情況發生，系統就可發出警告給相對應的親人以做提醒和確認；亦或當年長者有不正成常的長時間用水狀況發生，就潛在著年長者狀況發生的可能。

智慧水龍頭除了偵測年長者用水狀況外，並將超氧離子（臭氧）透過負壓的方式融入水中，有效達到沖洗三秒鐘就能夠抑菌達99.99%， 有助於減少環境細菌，病毒，也可以去除85%的農藥殘留，整體提升年長者生活品質。智慧水龍頭的全新智能調控穩壓式設計，會自動依據用水的大小以及時間做臭氧濃度的調節， 有效控制水中濃度和空氣逸散量合乎歐、美、日安全規範。

宏碁通信與台灣紗窗業者清展科技結合發表智慧紗窗，清展科技是國內紗窗業的領導品牌，長年來專注於技術研發，已有200項技術專利，產品推陳出新；此次首度將清展科技旗下德國靜電阻隔技術的防霧霾紗窗再升級，透過宏碁通信在物聯網技術研發的全新智慧自動偵測系統，能主動偵測環境的PM2.5和溫溼度狀況，做紗窗的開啟和關閉，確保房屋主人不在家時都能做到主動式防護。

宏碁通信也因應政府推動民生公共物聯網政策，將天氣預報、周遭環境狀態納入全新智慧自動偵測系統設計之中，在環境狀態改變前就能提前操作。舉例來說，當附近空氣品質監測站有PM2.5過高的狀況時，坐落在陽台的智慧紗窗就會降下，避免過多灰塵降落在所晾的衣物上，亦或附近的雨量站有監測到下雨，智慧紗窗也會降下，避免所晾的衣物被雨淋濕。因應環境所提供的主動式防護，優點在於所有操作在問題發生前就反應，以避免年長者因為急急忙忙的動作而產生危險。