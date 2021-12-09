Gogoro Network結合物聯網 供給智慧停車柱電力來源
Gogoro Network，今 （9） 日宣布進一步擴大城市智慧能源應用的範疇，結合智慧物聯網 （AIoT） 應用，透過 Gogoro Network® 智慧電池提供設置在路邊的智慧停車柱所需電力，為全台灣 28 萬多個路邊停車格、以及 90 多萬個路外停車格中的部分車位，打通智慧開單、繳費、無紙化停車管理解決方案及穩定電源供給的最後一哩路，透過自動化停車解決方案有效舒緩手動開單的人力資源缺口，提高停車格週轉效益，同時也為智慧電池規劃生命周期展延方案。
Gogoro Network 攜手晟明科技共同發展智慧停車柱可交換式電源解決方案，使用 Gogoro Network 智慧電池作為晟明智慧停車柱 （TL Intelligent Parking Bollard®） 的電力來源，預期大幅縮短電力申請、道路挖掘施工埋線以及路證申請的時間，特別是對於部份電力或饋線不足的區域，透過可交換的 Gogoro Network 智慧電池電力補給，將加速智慧停車柱的設置與普及化，廣設智慧停車柱不僅能提高停車開單的正確性，透過即時的數據傳輸、差別費率的設定等方法，還能增加停車格的周轉效益，而非停車時段自動化的科技執法，也可以確保不同時段路權的最佳化調配運用。
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