雙12終局之戰！遠傳friDay購物下殺1.2折大出清

本周日就逢雙12，遠傳friDay購物決定提前回饋消費者，全商品即起下殺最低1.2折，上百款精選商品包含奇哥汽車安全座椅、雅詩蘭黛真愛乳霜組、義大利不沾鍋組等全都半價以下回饋，更有眾多遠傳friDay購物獨家促銷商品，從10日起還有限時3天大加碼，家電、電腦、電玩等輸入折扣碼最高再折1,212元，站上愛買、city’super旗艦館也加碼限時滿千送百、特惠商品買一送一，全站消費滿額還有機會抽中iPhone 13大禮，堪稱今年最後搶便宜機會！

出清下探1.2折 上百精選品半價回饋

雙12檔期將進入最後高潮，遠傳friDay購物即起加大促銷力道，全商品提前下殺1.2折起，近日氣溫驟降，各式秋冬寢具、保暖商品買氣火熱，原價近9千元義大利La Belle水鳥羽毛絨雙人暖冬被，現特價約千元；各通路大搶的【小林製藥】小白兔手握暖暖包(40片)也少量到貨，原價1199元，特價649元，下殺5.4折；【韓國雪寶寶】12H長效型貼式暖暖包 (60片)更特價僅519元、下殺4.8折，每片只要9元不到。

上百款精選商品更在雙12檔期限時下殺５折以下，包含雅詩蘭黛真愛乳霜買一送一無敵組，原價8,200元，將低於半價回饋，限量30組，9日起開賣；chicco Isofix安全汽座加上Pocket snack攜帶式輕巧餐椅座墊和餐盤組，原價20,680元，現特價萬元以下。另義大利Mama Cook銅瓷複合金IH不沾鍋具四件組、聲寶薰衣草溫控熱敷眼罩、華歌爾x莎薇年度精選內衣等也通通只要半價。

遠傳friDay購物獨家價連發 橘油洗衣精下殺2.8折

歲末年終清潔需求強，遠傳friDay購物也推多樣獨家清潔品優惠，包含站上銷售第一、回購銷量破千組的【御衣坊】多功能生態濃縮橘油洗衣精2000ml 10入組，原價1,880元，現獨家價只要511元，下殺2.8折；【倍潔雅】舒適柔感抽取式衛生紙箱購，原價1,200元，領券折扣後僅699元，下殺5.8折。

另【驅塵氏】乾濕鑽石拖濕拖巾超值組原價919元，特價569元，獨家推領券再折50元，月底前消費滿688元還有機會抽中999遠傳幣；【Reaim 萊姆】車用/家用高壓清洗機原價6990元，現獨家特價4588元，還加送下腊吸水絨毛彈性布，12/10~12/12 領券再折282元；直立、手持兩用輕量強吸無線氣旋吸塵器，原價6,980元，現領券折價後僅1,679元，也下殺2.8折。

倒數3天折扣全開殺紅眼 最高現折1,212元

除商品價格殺到最低點，遠傳friDay購物更從12/10~12/12推出限時3天最後加碼，家電/運動館指定品消費滿12,120元，只要輸入折扣碼，就現折1,212元；消費滿7,120元，也現折612元。電腦/電玩館指定品滿21,212元，也現折1,012元。美食/居家/保健/傢寢/美妝/流行館指定品也分別持續推出8.8折、9.5折不等折扣。

從10日起至12日，還將推出全站適用*雙12限定折價券，滿668元可折72元；滿1212元可折122元；滿2888元可折282元，消費者可以擇優使用。

像是Mio MiVue C572 GPS行車記錄器，原價近5千元，現特價3288元，還加送記憶卡、保護貼，12/10~12/12 領券獨家再折282元；GoPro HERO10 Black 運動攝影機除現降500元、加送原廠電池、64GB記憶卡，領券再折千元。另近日爆紅的備份豆腐頭Qubii Duo USB-C 玫瑰金加上SanDisk 128GB 記憶卡組合，原價1490元(2690元) ，現特價 1350元，12/10至12/12領券獨家再折122元。

愛買、city’super限時滿千送百 買一送一連發

站上愛買線上購物旗艦館也同樣從12/10起限時3天推滿千現折100元優惠，期間內還有滿299元就有超商取貨免運優惠；city’super線上超市也限時3天推出消費滿1,212元，也現折100元，city’super在百貨周年慶熱賣的橄欖油、沖泡咖啡買一送一也同樣推出，像是【帝歐】精選特級初榨橄欖油 500ml買一送一，原價1,560元，特價780元，加上折扣碼優惠後，比實體百貨週年慶還便宜。