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工研院獲法國頒發「社會經濟發展與韌性獎」殊榮

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院獲法國High Level Forum頒發「社會經濟發展與韌性獎」殊榮，表彰工研院領導的「新竹生態系（Hsinchu Ecosystem）」在新冠肺炎疫情期間，對臺灣經濟、社會福利和產業韌性等方面所做出的貢獻。由外交部駐法國副代表劉邦治(左)代表領獎。工研院/提供
工研院獲法國High Level Forum頒發「社會經濟發展與韌性獎」殊榮，表彰工研院領導的「新竹生態系（Hsinchu Ecosystem）」在新冠肺炎疫情期間，對臺灣經濟、社會福利和產業韌性等方面所做出的貢獻。由外交部駐法國副代表劉邦治(左)代表領獎。工研院/提供

新冠肺炎疫情衝擊全球，短鏈革命驅動供應鏈重組洗牌，臺灣所展現逆境下突圍的強勁爆發力，榮獲國際肯定！國際知名創新論壇High Level Forum（HLF）於法國時間11月8日舉行晚宴暨頒獎典禮，工研院以卓越的科技防疫能量，獲頒首屆「社會經濟發展與韌性獎」。因疫情關係，由外交部駐法國副代表劉邦治代表領獎。

2021年HLF於11月7日至9日，於法國格勒諾布爾舉行為期三天的高峰論壇，以「創新區域生態系將扮演重塑產業及之建構韌性社會關鍵角色（Innovation Ecosystems, key players in reinventing industry to support a resilient society）」為主軸，探討如何強化全球的防疫韌性。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗作為臺灣代表參加論壇，並於線上發表專題演講，分享工研院接連以三大防疫科技：iPMx分子快速檢驗系統套組（簡稱疫開罐套組）、智慧關懷居家管理系統、AI熱影像體溫異常偵測技術，進駐防疫前線，做好防疫把關。蘇孟宗也提出，臺灣應加強國際鏈結，提供強韌的產業生態鏈，以科技研發協助創新應用，並致力維護環境永續，與全球夥伴共榮共享，以強化臺灣在全球價值鏈的關鍵地位。

主辦單位強調，在新冠肺炎疫情衝擊下，工研院領導的「新竹生態系（Hsinchu Ecosystem）」持續將前瞻科技應用在安全強化工作，確保產業不間斷營運，以鞏固臺灣在全球價值鏈的關鍵地位，展現科技防疫的充沛能量。因此，工研院以「強韌製造生態鏈（Resilient Manufacturing Ecochain）」，獲大會特別頒發「社會經濟發展與韌性獎」，表彰其對臺灣經濟、社會福利和產業韌性等方面所做出的貢獻。

國際知名創新論壇HLF為法國研究機構原子能和替代能源委員會（CEA）於2012年在法國城市格勒諾布爾所創立，作為維繫與開創全球區域生態系統的互動平台。成員來自國際社會中創新領域的領導者，包含：法國原子能暨替代性能源署工業技術研究部（CEA Tech） & GIANT 理事長 Stephane Siebert、法國格勒諾布爾市長 Eric Piolle、歐洲同步輻射光源（ESRF）總幹事 Francesco Sette、美國史丹佛大學美亞技術管理中心 （US-Asia Technology Management Center） 主任 Richard Dasher等研究與產業、高等教育、企業和公益機關的決策者及政治人物，致力於管理或促進其區域生態系統的創新，每年高峰論壇邀請各國的意見領袖針對當前全球重要議題進行交流及討論。

HLF持續邀集全球的城市及專家加入，目前已有美、日、英、法、德、韓、新加坡等32國共45個城市加入，臺灣自2012年由時任國立交通大學光電工程學系教授紀國鐘率先加入HLF，推動「新竹市科學城生態系」結合市政府、科學園區管理局、工研院、交通大學、國家實驗研究院等產官學研單位參加首屆 HLF國際會議，2016年工研院由副院長彭裕民接續領軍與法國CEA展開多項技術合作，並於2017年加入指導委員會（Steering Committee）成員，向全球介紹近年來臺灣的科技產業發展與治理經驗。2018年由工研院產科國際所所長蘇孟宗接棒帶領新增團員如清華大學、電電公會等積極參與，今年首度獲得HLF頒獎肯定。

工研院 法國

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