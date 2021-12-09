「台積電是南飛的雁子」 陳其邁曝近20家廠商進駐高雄

台積電帶動上下游產業鏈，半導體材料大廠英特格宣布加碼投資南科高雄園區，高雄將成該廠全球最大基地。高雄市長陳其邁指出，英特格是半導體材料領先的世界領先廠商，供應三星、台積電等世界級大廠，另在橋頭科學園區與臨海工業區還有近20家半導體相關廠商進駐，台積電是南飛的雁子，相信它會帶來更多半導體產業的廠商進駐台南、高雄。

市府經發局昨日指出，半導體先進材料大廠美商英特格今年8月宣布投資60億元在南科高雄園區建廠，昨日又加碼80億元，合計未來3年內投資140億元，在高雄打造在台支援5奈米含以下製程的廠區。

市長陳其邁今早為公投議題站上前鎮區街頭宣講，受訪時表示，英特格是半導體材料世界的領先廠商，專注供應三星、台積電等世界級大廠，原本在路科（南科高雄園區）的投資是金額是2億美金，昨天正式宣布另投資5億美金，相信在原來的台積電投資外，上游的材料、設備、零組件形成半導體S廊帶中非常重要計畫，意味著台南、高雄的半導體生態系逐漸形成。

陳其邁說，除半導體材料外，像是砷化鎵晶片廠穩懋即將投資850億，橋科、臨海工廠等，目前為止有超過10家到20家左右半導體材料跟設備廠商進駐，「我相信台積電是第一隻南飛的雁子，會帶來更多半導體產業世界級廠商進駐台南、高雄」，台灣在全球半導體地位更加穩固、更有競爭力。

成大半導體學院昨在高雄設立分院，培育高科技人才。陳其邁說，成功大學半導體學院在亞灣正式成立，也有產業合作學程，一方面嫁接產業、一方面跟高雄幾所重要大學形成完整人才養成跟訓練基地，水電、土地及人才南部供應無虞，配合整個供應鏈形成，希望吸引過去北漂青年返鄉，也增加高雄年輕人就業機會。