快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

量子科技新勢力 鴻海研究院NExT Forum週日登場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

NExT Forum是由鴻海研究院固定於每年3/3、6/6、9/9、12/12舉辦的學術論壇，邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，本週日、12月12日登場的為探討台灣量子產業發展契機，鴻海（2317）董事長劉揚偉也將出席開幕致詞。

本週日參與致詞的還包含台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞、 工業技術研究院暨資訊工業策進會董事長李世光、國立台灣大學電機工程學系講座教授陳良基、美國在台協會商務官薄康霖。

另外在Panel Discussion將探討台灣量子產業發展契機，與會者還有國立臺灣大學電機系教授、工研院電子與光電系統研究所研發組長吳育任、台灣大學物理系教授管希聖、 中央研究院原子與分子科學研究所博士張銘顯、美國芝加哥大學物理系教授金政博士。

劉揚偉日前表示，台灣發展量子科技運算的契機要掌握未來這三到五年，可望再創另一個半導體奇蹟，由於台灣在半導體產業，還有很多會做應用的人才，這是台灣發展量子科技的優勢。

美國在台協會 半導體 劉揚偉 量子電腦

延伸閱讀

重量級企業永續關鍵：ESG和EPS共好

鴻海Q3獲利飆 三率三升

劉揚偉：明年上半年電動巴士率先銷售 並將在中東展開EV專案

和碩、鴻海本周法說 台股重頭戲

相關新聞

台灣下周公投攸關供電 牽動全球半導體供應鏈穩定

彭博資訊今（9）日報導，台灣18日舉行的公投，影響遠大，結果如何，將牽動全球半導體供應鏈。晶圓代工龍頭台積電（2330）以及台灣其他電子廠都需要用電來維持台灣生產線運轉。

光洋科經營權之爭 金管會：檢視公司治理

國內靶材廠光洋科經營權之爭持續延燒，金管會已請櫃買中心針對光洋科事件作整體檢視，若有程序不符合公司治理意旨，櫃買中心將研...

行動流量激增 遠傳總座井琪：盼退休前看到吃到飽下架

國際電信設備大廠愛立信《愛立信行動趨勢報告》已經十週年，今年最新報告指出，自2011年以來智慧手機用戶數已增加55億，過...

股匯齊揚 新台幣收27.71元創近3個月新高

台股早盤攻高加上人民幣走強，新台幣匯率一度達27.677元，升破27.7元價位，今天收盤則收在27.71元，升值3.2分...

關鍵人物莊嘉明談電動車大廠的人與事 特斯拉與Lucid情牽台灣18年的祕辛

「本是同根生，相煎何太急。」11月1日，馬斯克在個人推特上用中文貼出曹植的七步詩句，引發網友熱議。外人無從得知他的本意，但可以確定的是，那個週末正是與特斯拉「同根相生」的美國電動車品牌Lucid首次交車的日子。

光洋科雙胞股臨會都禁開 公司派抗告、台鋼籲尊重判決

靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，董事長、股東臨時會都鬧雙胞，法院昨天（8日）裁定台鋼派及公司派禁止召開股東臨時會。公司派獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。