量子科技新勢力 鴻海研究院NExT Forum週日登場
NExT Forum是由鴻海研究院固定於每年3/3、6/6、9/9、12/12舉辦的學術論壇，邀請台灣各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，本週日、12月12日登場的為探討台灣量子產業發展契機，鴻海（2317）董事長劉揚偉也將出席開幕致詞。
本週日參與致詞的還包含台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長張慶瑞、 工業技術研究院暨資訊工業策進會董事長李世光、國立台灣大學電機工程學系講座教授陳良基、美國在台協會商務官薄康霖。
另外在Panel Discussion將探討台灣量子產業發展契機，與會者還有國立臺灣大學電機系教授、工研院電子與光電系統研究所研發組長吳育任、台灣大學物理系教授管希聖、 中央研究院原子與分子科學研究所博士張銘顯、美國芝加哥大學物理系教授金政博士。
劉揚偉日前表示，台灣發展量子科技運算的契機要掌握未來這三到五年，可望再創另一個半導體奇蹟，由於台灣在半導體產業，還有很多會做應用的人才，這是台灣發展量子科技的優勢。
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