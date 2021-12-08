光洋科內鬥 商業法院判兩造股東臨時會都不能召開

光洋科爆發經營權之爭，台鋼派與公司派均訂12月底將召開股東臨時會，並向法院聲請禁止對方召開股東臨時會。智慧財產及商業法院今日裁定兩造均禁止召開臨時股東會。可抗告。

法官認為，包括吳美慧及吳伯昌各自提案於12月24日及12月27日舉行股東臨時會，此舉可能因此產生多組董事及獨立董事名單，引發光洋科公司「董事究為何人」的糾紛，並已造成股東、客戶及社會大眾疑慮、影響公司正常營運，使外界產生光洋科公司經營權爭奪紛爭不斷的印象，而光洋科公司的交易對象包含國內多家大型晶圓製造公司，光洋科公司董事會能否穩定執行職務，對交易相對人的權益影響甚鉅，因而裁定都不能召開，留待明年6月股東會再議決。

光洋科晚間回覆，表示對於法院的裁定結果，深感遺憾，法院要求審計委員會凝聚共識，根本違反法律賦予獨董獨立行使職權的立法意旨，法院裁判，竟然直接違背法律，當然無法令人接受，堅決抗告到底。

光洋科強調，公司素來恪遵法律依規行事。惟吳美慧獨董的行為顯已失格，故於法無據藉任何本司名義召開會議。

光洋科表示，近日正逢本司遭遇重大危機，故訂於12月27日召開股東臨時會。法院竟未審酌本司召開之理由，且罔顧投資人權益，致半導體產業供應鏈於不顧，顯忽視民民意與社會脫節。

光洋科強調，本次裁定結果牽連目前的紛擾，與商業法院存在的目的及解決紛爭的使命背道而馳！本司為捍衛公司、投資人及員工相關權益，並維護台灣產業命脈，決定立即提起抗告！