中保科考量成本攀升 保全服務費恐調升4%以上

中保科（9917）表示，受到基本工資連六年調漲，人力成本逐年增加，加上原物料主機晶片設備零件成本倍漲，在成本壓力下，為了確保實現對客戶的服務承諾與服務品質，不得已自明年元月起，恐微幅調整保全服務費用，調幅約4%以上。

為此，中保科也表示，40多年來，不斷創新只為提供客戶最優質的服務，考量到成本不斷攀升，反應成本，微幅調漲價格。

目前持續開發中保好生活APP平台功能，就是要嘉惠客戶，提供社區免費的物業管理生活平台服務，幫助民眾在萬物齊漲的年代，能省下麻煩跟管理費。

中保科副董事長林建涵在今（12／8）法說會上表示，希望提供更多元化的科技服務給客戶，現在陸續有很多社區已經開始有100%的下載率，其實可以看到蠻快的成長在明年規劃裡。明年的規劃是希望可以達到900個以上的社區可以進入到中保好生活的服務。

林建涵說，目前很多新的綠建築建設的時間長達1-2年的時間，因此中保科在綠能產業的佈局跟營收，從明、後年就會開始看到綠能的成長發酵；也會開始反應在報表上。

中保科技（9917）今（8）日公布十一月合併營收為11億9572萬元，較去年度同期 （合併營收11億5457萬）成長3.56%。本年累計合併營收為127億7115萬元，較去年度同期（累計合併營收124億5713萬元）增加3億1401萬元，成長2.52 %。