鴻海旗下準時達收購廣西玉馳智聯 榮膺最佳海峽併購獎

全球最大的科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）積極投資佈局，其併購策略也再度獲外界肯定。旗下「準時達國際供應鏈管理有限公司」憑藉收購廣西玉馳智聯科技有限公司之案例，榮膺「台灣併購與私募股權協會」頒發年度「最佳海峽併購獎」。本次獲獎也是泛鴻海科技集團，連續第三年獲得該協會頒發併購相關獎項，代表集團透過併購擴大企業版圖，多元化經營的策略獲得認可。

今年由「台灣併購與私募股權協會」主辦的第十一屆「台灣併購金鑫獎」，12月8日在台北舉行。準時達於今年7月正式完成對廣西玉馳智聯科技有限公司的100%股份收購工作，藉由此次併購，準時達將切入汽車零部件物流、倉儲、運輸業務。未來準時達可望以廣西玉馳智聯科技有限公司為主體，承接汽車及汽車零部件行業的新業務。

準時達是鴻海科技集團旗下的物流供應鏈管理企業，主要服務全球電子製造供應鏈客戶，為企業提供從原材料採購到終端消費環節的供應鏈垂直整合解決方案。

目前，準時達已在全球擁有150個服務據點，超過250萬平方公尺倉儲面積，45個物流運籌服務中心及1500多條國際海陸空服務路線。除了通過業務合作的形式快速拓展業務規模外，準時達亦通過轉投資、併購等方式，加速業務的佈局，實現業務的多元化。

廣西玉馳智聯科技有限公司則是中國大陸廣西當地領先的綜合物流服務商，專注於製造業物流的服務，為大型企業提供第三方物流、倉儲等物流服務，在機械、汽車零配件領域擁有豐富的運營經驗。

準時達除了併購玉馳智聯來大幅提升在汽車零部件的物流體系與供應鏈管理能力外，也同時呼應了集團積極發展電動車相關領域的布局。完成該併購後，準時達將憑藉公司獨特的區位優勢，開展以廣西為基礎，輻射中國大陸西南地區，台灣，香港及東盟的跨境物流業務。